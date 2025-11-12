Marija i Verica stigle na sahranu Rajka Šerifovića: Pjevačica vidno utučena, skriva lice naočarima za sunce

Marija Šerifović i njena majka Verica došle su na groblje u Kragujevcu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Marija Šerifović stigla je sa prijateljima i na sahranu svog oca Rajka, koja se održava na groblju u Kragujevcu. Odmah nakon nje došla je i bivša supruga Verica Šerifović, koja je odmah primila saučešće od poznanika.

Verica je razgovarala sa prijateljima i porodicom, dok se Marija u tišini uputila ka kapeli.

Pogledajte fotografije Verice i Marije Šerifović:

Otac pjevačice Marije Šerifović, Rajko, preminuo je 10. novembra u 77. godini u bolnici u Kragujevcu nakon kratke bolesti. Rajko Šerifović bio je bubnjar, a sa poznatom muzičarkom Vericom dobio je ćerku Mariju, dok iz drugog braka ima sina Danijela Pavlovića. Njih dvoje su se oglasili na svom Instagram profilu i oprostili od oca.