Jovana Jeremić bijesni u Jutarnjem programu: Haos na Pinku, prekinula emisiju zbog njega i zaprijetila

Autor Đorđe Milošević
Jovana nije mogla da se kontroliše, te se bijesno obratila zaposlenima.

Jovana Jeremić bijesni u Jutarnjem programu Izvor: TikTok

Voditeljka Jovana Jeremić iznenadila je gledaoce kada je tokom jutarnjeg programa na televiziji Pink u petak iznenada prekinula emisiju zbog buke koja je dopirala iz studija.

Tokom razgovora sa sagovornicima, Jovana Jeremić je izgubila strpljenje, prekinula gosta i uputila mu izvinjenje, a zatim se obratila zaposlenima koji su je ometali tokom emisije.

"Pazite, samo jedan trenutak! Ne želim da čujem ni muvu da leti u studiju, kada razgovaram o ovako važnim temama", uzviknula je Jovana.

"Ovo je drugi put da opominjem, odnosno drugu nedelju. Muvu neću da čujem u studiju. Nastavite", povikala je Jovana.

