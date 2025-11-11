"Starleta sam samo za javnost": Stanija raskinula veridbu, pa otkrila šok detalje iz privatnog života

Stanija je priznala da ne gleda blagonaklono na Asminov flert u Eliti 9, te da je privatno skroz drugačija.

Izvor: Instagram printscreen / stanijadobrojevic

Asmin Durdžić trenutno je u rijalitiju Elita 9, gde se suočio sa bivšom suprugom Aneli Ahmić, dok njegov flert sa Majom Marinković već mesecima izaziva pažnju javnosti.

Sada je Stanija Dobrojević otkrila da je raskinula veridbu zbog stvari koje je pratila na televiziji tokom Asminovog boravka u rijalitiju. Stanija je istakla da, iako u javnosti nastupa sa drugačijim imidžom, ona zapravo ima staromodne poglede i shvatanja.

"Veridba je zasada otkazana! Kakva veridba, a on tamo čačka druge devojke?! Staromodna sam. Koliko god sam ovako moderna, kao starleta to je za imidž i biznis, inače sam skroz stara škola", rekla je Stanija i dodala:

"Meni kada se neko dopada, nos okrenem u drugu stranu! Ne gledam ga, sve dok on meni ne priđe i dok se ne potrudi. Ne bih pogledala momka ili mu se nasmejala… Ne bi mi dozvolio to moj ženski ponos! Zna se šta je muškarac, po svim tim pitanjima sam teža! Ovo novo vreme devojke da pišu, da trče…Treba još i vrata da im otvore. Ne mogu da shvatim ko to sebi može da dozvoli. Plaćaju kafe, ručkove... Bože sačuvaj, tim devojčicama bih držala predavanja", poručila je starleta za domaće medije.

