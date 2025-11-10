logo
"Znamo se već 20 godina": Dea Đurđević iskreno o novom momku, osvrnula se na raskid sa Mladenom Mijatovićem

Autor Ana Živančević
0

Dea Đurđević progovorila je o svom ljubavnom životu.

Dea Đurđević iskreno o novom momku, osvrnula se na raskid sa Mladenom Mijatovićem Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Dea Đurđević godinama je voditeljka jutarnjeg programa, a o tome kako njen život izgleda iza kamera iskreno je govorila za domaće medije. 

Ona ne krije da je ponovo zaljubljena, a sada je prvi put govorila o novom dečku koji joj je prijatelj još iz školskih dana, a koji u potpunosti razumije njen životni tempo.

Pogledajte fotografije Dee Đurđević:

"Kada si mlađi više ispašta privatni život jer tvoje okruženje ne razumije tvoje obaveze. Sada imam partnera koji je zreo, već smo uhodani i razumeju se odnosi. Kada si mlađi ne razumiju te toliko ni prijatelji koji nisu u tom poslu. Sada imam i prijatelje koji imaju svoje obaveze i sve se to uskladilo. Sve je to život", rekla je ona, pa nam potom otkrila nešto više o svom izabraniku.

"Moj partner je totalno iz druge sfere, ne bavi se istim poslom i iskreno prija mi to jer kod kuće ne pričamo o poslu, imamo neke druge teme. Mi se znamo već 20 godina, od srednje škole, tako da sve me razumije. Za sada mislim da je najbolje kada se iz prijateljstva rodi ljubav jer nemaš tu vrstu upoznavanja i učenja navika, tu se sve zna", sa osmehom na licu je rekla Dea.

Pogledajte fotografije Mladena i Dee:

"Sa Mladenom nisam imala skandale" 

Dein bivši dečko, Mladen Mijatović, nedavno se vratio u Srbiju i ponovo počeo da radi na Pink televiziji. Sada je Dea otkrila kako oni funkcionišu na poslu.

"Mladen i ja smo bili zajedno skoro 10 godina i u tom periodu je zaista odgovaralo što si sa nekim iz posla. Vratio se sada, kada se vidimo porazgovaramo. Mi nemamo skandal i problem, mi smo se samo razdvojili. Drago mi je što se vratio prvoj ljubavi, novinarstvu. Partner nije ljubomoran, to je posao, to je profesija. Tu je, radimo i idemo dalje. Odrasli smo, mene iznenađuju ljudi koje poznajem koji kada se rastanu govore loše jedni o drugima. Mislim i da nemamo šta loše da kažemo jedno o drugome", rekla je ona.

Izvor: Blic/ MONDO

