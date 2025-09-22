Dea Đurđević zaintrigirala sve nakon što se Mladen vratio u Srbiju: Priznala da ima novog dečka, pa uradila ovo

Voditeljka Dea Đurđević ovih dana je u žiži javnosti zbog priznanja da ima novog dečka. Voditeljkin bivši patner Mladen Mijatović nedavno se vratio u Srbiju, pa je i njegov ljubavni život dospio pod lupu javnosti zbog nove djevojke.

Izvor: instagram/printscreen/deadjurdjevic_official

Bivši partner voditeljke Dee Đurđević, Mladen Mijatović, sada je pod lupom medija zbog nove veze, nakon što se iz Izraela vratio u Srbiju i na Pink.

Dea je sada zaintrigirala javnost najnovijom objavom, o kojoj na društvenim mrežama svi bruje.

"Nikada ne miješaj moju dobrotu sa slabošću. Ja sam nemilosrdna kada je to potrebno", stoji na Deinom Instagramu. Na objavi se može vidjeti da je voditeljka svoju liniju dovela do savršenstva, a među onima koji su joj uputili komplimente u komentarima našla se i njena koleginica Marija Egelja.

Podsjetimo, Dea je nedavno javno priznala da je u srećnoj vezi, ali njegov indetitet ne želi da otkrije.

"Nisam ga pomenula imenom i prezimenom, i dobro je što nisam. Pošto gleda, sigurno misli 'kako sam hrabar i snažan'. Vjerovatno treba imati hrabrosti, ali treba imati i manjak kompleksa. Prvo treba nositi breme javne ličnosti, pa onda i breme neke javne ličnost koja je preživjela ono što je preživjela. To jeste svojevrsna hrabrost i manjak kompleksa", rekla je za "Informer".

Podsjetimo, Dea je godinama bila u vezi sa Mladenom Mijatovićem, a mnogi su mislili da će veza biti krunisana brakom, ali oni su ipak stavili tačku, i u zajedničkom obraćanju javnosti povodom ove odluke izjavili da su ostali u dobrim odnosima



