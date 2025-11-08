Preminuo poznati voditelj Top Gira: Izgubio borbu sa rakom pluća

Ovu vest je potvrdila njegova porodica.

Izvor: Youtube printscreen/ Quentin Willson

U 69. godini preminuo je Kventin Vilson, poznati voditelj, novinar i aktivista. Njegova porodica je potvrdila smrt, navodeći da je Vilson preminuo u subotu nakon kratke borbe s rakom pluća.



„Porodica Kventina Vilsona, televizijskog voditelja i producenta, automobilskog novinara, autora i aktiviste, s tugom objavljuje da je preminuo mirno, okružen najmilijima, u subotu 8. novembra, nakon kratke borbe s rakom pluća. Imao je 68 godina. Bio je istinska nacionalna dragocjenost: Kventin je uneo ljubav prema automobilima, od motora s unutrašnjim sagorijevanjem do električnih vozila, u domove širom zemlje“, piše u saopštenju njegove porodice, prenosi LadBible.



Vilson je bio jedan od prvih voditelja kultne emisije „Top Gear“, radeći rame uz rame s Džeremijem Klarksonom i ostatkom tima, oblikujući emisiju koja je kasnije postala globalni fenomen. Nakon toga vodio je i „Fifth Gear“, a kroz svoj karijerni opus ostavio je neizbrisiv trag u britanskoj automobilističkoj kulturi.



Njegova porodica se duhovito prisjetila i njegovog „sumnjivog postignuća“ – najnižeg rezultata u istoriji šoua „Strictly Come Dancing“.

Vilson je bio i pionir u promovisanju električnih vozila, još prije nego što su postala mainstream tema. Njegova podrška modelu GM EV1 i kampanja FairCharge pokazali su njegovu viziju budućnosti automobilske industrije i predanost dostupnosti električnih vozila široj publici, piše net.hr.

"Kventin će mnogo nedostajati svojoj porodici, prijateljima i svima koji su ga poznavali, i privatno i poslovno. Praznina koju je ostavio nikada se neće moći ispuniti. Njegovo znanje nije bilo samo naučeno, nego proživljeno – riznica iskustva koja nam je sada izvan dohvata."