logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Preminuo poznati voditelj Top Gira: Izgubio borbu sa rakom pluća

Preminuo poznati voditelj Top Gira: Izgubio borbu sa rakom pluća

Autor Ana Živančević
0

Ovu vest je potvrdila njegova porodica.

Preminuo poznati voditelj Top Gira: Izgubio borbu sa rakom pluća Izvor: Youtube printscreen/ Quentin Willson

U 69. godini preminuo je Kventin Vilson, poznati voditelj, novinar i aktivista. Njegova porodica je potvrdila smrt, navodeći da je Vilson preminuo u subotu nakon kratke borbe s rakom pluća.

„Porodica Kventina Vilsona, televizijskog voditelja i producenta, automobilskog novinara, autora i aktiviste, s tugom objavljuje da je preminuo mirno, okružen najmilijima, u subotu 8. novembra, nakon kratke borbe s rakom pluća. Imao je 68 godina. Bio je istinska nacionalna dragocjenost: Kventin je uneo ljubav prema automobilima, od motora s unutrašnjim sagorijevanjem do električnih vozila, u domove širom zemlje“, piše u saopštenju njegove porodice, prenosi LadBible.

Vilson je bio jedan od prvih voditelja kultne emisije „Top Gear“, radeći rame uz rame s Džeremijem Klarksonom i ostatkom tima, oblikujući emisiju koja je kasnije postala globalni fenomen. Nakon toga vodio je i „Fifth Gear“, a kroz svoj karijerni opus ostavio je neizbrisiv trag u britanskoj automobilističkoj kulturi.

Njegova porodica se duhovito prisjetila i njegovog „sumnjivog postignuća“ – najnižeg rezultata u istoriji šoua „Strictly Come Dancing“.

Vilson je bio i pionir u promovisanju električnih vozila, još prije nego što su postala mainstream tema. Njegova podrška modelu GM EV1 i kampanja FairCharge pokazali su njegovu viziju budućnosti automobilske industrije i predanost dostupnosti električnih vozila široj publici, piše net.hr.

"Kventin će mnogo nedostajati svojoj porodici, prijateljima i svima koji su ga poznavali, i privatno i poslovno. Praznina koju je ostavio nikada se neće moći ispuniti. Njegovo znanje nije bilo samo naučeno, nego proživljeno – riznica iskustva koja nam je sada izvan dohvata."

Tagovi

Kventin Vilson voditelj Top gear

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ