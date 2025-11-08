"To mi je neki deformitet": Desingerica prvi put o viralnom snimku iz aviona

Dragomi Despić Desingerica prokomentarisao je svoj video snimak koji je za kratko vrijeme postao veoma popularan.

Izvor: Instagram/dragomirdespic_design/Printscreen

Dragomir Despić Desingerica je nakon urnebesnog snima iz aviona sada objasnio šta se zapravo dogodilo i kakva je bila njegova namjera.

Nakon što je na društvenim mrežama objavljen snimak na kojem se vidi kako Desingerica u avionu dodiruje ruku nepoznate žene, on je priznao da često ima potrebu da dodiruje ljude i da to radi nesvjesno.

"Mislim da mi je to neki deformitet, neki moj tik, da moram tako da čačkam ljude. Ne znam zašto. To baš radim nesvjesno, i mnogo puta izgleda onako kako ne bi trebalo da izgleda. U principu, moja namjera je ista, a to je da je nema", rekao je pjevač, koji se nedavno našao na meti kritika zbog svog performansa sa pečenim prasetom.

Govoreći o konkretnom snimku iz aviona, Desingerica je otkrio da se i tada ponijelo slično ponašanje, ali da je tog puta bio nešto svesniji svog postupka.

"U avionu je bila možda malo emotivno iskrena namjera, ali generalno, čačkam tako ljude. I kod kuće mi to zamjeraju, jer stalno imam potrebu da nekog dodirujem. Ne znam šta mi je. Možda tražim konekciju, kao kad na kompjuter zakačiš USB", objasnio je pjevač.