Branko Đurić Đura postaje deda: Ćerka studirala i radila kao bejbisiterka u Njujorku, sad glumi s njim i čeka prvo diete

Branko Đurić Đura čeka svoje prvo unuče

Glumac Branko Đurić Đura ne krije sreću zbog najlepših vijesti u njegovoj porodici, a to je da je njegova ćerka i glumica Zala Đurić u drugom stanju.

To je potvrdila i Zalina majka Tanja Ribič. Slovenačka glumica izjavila je da će postati baka, te pojasnila da "sada svi imaju još više energije zbog ove radosti".

Zala trenutno nastupa sa svojim ocem Đurom u predstavi “Hoćemo, pit ćemo rakiju”, a glumila je i u serijama “Skriven u raju” i “Kuća ljubavi”. Privatni život drži daleko od očiju javnosti pa tako rijetko dijeli trenutke sa publikom.

Ni o trudnoći se još nije oglašavala iako su njeni roditelji preponosni, pa nisu mogli da sakriju ovako bitnu informaciju od medija. Tanja je za Lady potvrdila da će njihova porodica postati bogatija za još jednog člana.

Zala u Njujorku završila glumu

Interesovanja mlade Zale su vezana za muziku i glumu, baš kao i očeva. Međutim, ono što je izdvaja iz gomile naslednika poznatih ličnosti jeste i njen izgled. Fotografije koje kači na društvene mreže privlače veliku pažnju jer Zala ima neobičnu ljepotu.

Ona je glumila u nekoliko filmova, a pre šest godina izdala je i pjesmu, koju je komponovao njen otac. Zala je u Njujorku završila glumu i istovremeno radila kao bebisiterka. Sa ocem je uvjek imala otvoren odnos i veliku podršku kada je put karijere u pitanju.

Na pitanje na koji način joj roditelji pomažu u radu, odgovara:

"Tata mi najviše pomaže tako što neće da se petlja, jer želi da sama dođem do cilja. I meni je najbitniji put. Tata me nikad nije doveo ni na jednu audiciju, što je super! Sigurna sam da bi pomogao ako bih ga zamolila, ali to ne želim i to me jača".

Glumac, pored Zale, sa suprugom, slovenačkom glumicom Tanjom Ribič, ima još jednu ćerku Elu, koja se takođe bavi glumom. Đuri je ovo drugi brak, a iz prethodne veze sa Nevenom ima sina Filipa.

