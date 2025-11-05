Priča glumice ostavlja bez teksta: Krišom volela 10 godina mlađeg, a na sceni htela da izvrši samoubistvo

Tatjana Lukjanova rođena je 6. novembra 1923. godine u Beogradu. Iako je u mladosti sanjala da postane balerina, sudbina ju je odvela na pozornicu – u svet glume, kojem je ostala verna do poslednjeg daha.

Glumica Tatjana Lukjanova je karijeru započela u Beogradskom dramskom pozorištu, kojem je ostala odana do kraja života. Debitovala je u predstavi "Mladost otaca", a ubrzo zatim usledile su i velike uloge u komadima "Mačka na usijanom limenom krovu", "Bećarac", "Izbiračica", "Hamlet", "Harold i Mod".

Iako je ostvarila brojne značajne uloge, njen umetnički put nije bio lišen teškoća. Kada je dobila glavnu ulogu umesto koleginice Jelene Trumić, želja da je što bolje odigra pretvorila se u ogromnu tremu.

Na premijeri je ostala bez glasa i, iako je publika predstavu dočekala sa oduševljenjem, Tatjana je bila duboko razočarana sobom. Toliko, da je razmišljala o samoubistvu. Srećom, odustala je od te pomisli i nastavila da gradi karijeru koja će obeležiti čitavu jednu epohu.

Tatjana Lukjanova važila je za izuzetno blagu i plemenitu osobu. Nikada nije govorila loše o kolegama, niti o pozorištu u kojem je stvarala. Naprotiv, uvek je nalazila lepe reči i pokazivala zahvalnost, iako je sama neretko bila izložena razočaranjima i nepravdi.

Šira publika je pamti i po specifičnoj toplini njenog glasa – upravo ona je pozajmljivala glas mišu u kultnoj dečjoj seriji "Laku noć deco".

Podsetite se:

Laku noć deco - Tatjana Lukjanova

Ljubav pod velom tajne

Jedan deo njenog života oduvek je bio obavijen tajnom – njen brak. Udala se za dramskog pisca i pozorišnog kritičara Jovana Hristića, deset godina mlađeg od nje.

I dok su kritičari pisali o njenim ulogama u superlativu, Jovan je bio izuzetak. Govorilo se da je iz principa izbegavao da piše kritike o njenom radu, kao i da u sopstvenim komadima nikada nije kreirao uloge namenjene Tatjani. O svom privatnom životu glumica nikada nije govorila javno, ostavljajući tu priču da zauvek ostane njena lična tajna.

Nagrada nosi njeno ime

Tatjana Lukjanova preminula je 18. avgusta 2003. godine, u 80. godini. Njena smrt ostavila je prazninu u Beogradskom dramskom pozorištu i srpskom glumištu. U znak sećanja na nju, BDP je ustanovilo nagradu "Gran pri Tatjana Lukjanova", koja se dodeljuje na dan pozorišta i nosi ime glumice koja je svojim radom obeležila jednu od najvažnijih epoha domaće scene.