"Izašla si na naslovnoj, šta se trpaš?: Sofija trpela vršnjačko nasilje, ni sa kim iz škole nije ostala u kontaktu

Autor Dragana Tomašević
0

Ćerka folkera Željka Šašića i Sonje Vuksanović Sofija Šašić, otkrila kako su je vršnjaci vređali

"Izašla si na naslovnoj, šta se trpaš?: Sofija trpela vršnjačko nasilje, ni sa kim iz škole nije ost Izvor: Instagram/sophiasasic/printscreen

Sofija Šašić, ćerka folk pevača Željka Šašića i Sonje Vuksanović, otkrila je da je bila žrtva vršnjačkog nasilja. Gostujući u jednoj emisiji, Sofija je bez zadrške govorila o detinjstvu, odrastanju i razvodu svojih roditelja, ali i priznala šta je doživljavala dok je njena porodica prolazila kroz emotivne brodolome.

"Ja sam trpela mnogo uvreda u školi. Dođem u školu, a onda mi prozivaju suknju, majicu. Kažu mi: 'Izašla si na naslovnoj, šta se ti slikaš, šta se ti trpaš..' Uvek sam imala svoje ja i znala sam da budem bezobrazna, pa kažem: "Što se ti ne slikaš sa svojom mamom", rekla je Sofija za Adria TV i dodala:

"Nakon razvoda Željka i mame to je kulminiralo, a kad je došao Aca, tek je bio haos. Ali iz svega sam izašla zrelija, pametnija, posle me više nije ni zanimalo".

Sofija je priznala da je tokom odrastanja "bilo dosta loše dece", ali i da ni sa kim iz škole nije ostala u kontaktu.

Izvor: Instagram/sophiasasic/printscreen

"Mislim da sve ide iz kuće. Iz svoje škole osnovne nemam ni kontakt. Ceo život sam se družila sa starijima i nisam se mnogo upuštala u neke druge odnose. Moje odeljenje je bilo vrlo čudno u to vreme, tako da ne mogu da kažem da li su i dalje loši, ali kada sam bila mlađa definitivno je bilo dosta loše dece".

(Kurir, MONDO)

