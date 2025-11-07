Obrt u slučaju ranjenog repera: Nakon 4 mjeseca otkriveno ko je zapravo upucao Sajfera, policija zaključila slučaj

Reper Adnan Nikšić, poznatiji kao Sajfer upucan je u nogu prije četiri mjeseca, a sada je konačno rasvijetljeno šta se tog dana dešavalo.

Reper Sajfer je u julu ove godine završio u bolnici zbog povrede od vatrenog oružja, a policija u Bosni i Hercegovini je, prema navodima medija, okončala istragu slučaja.

Pogledajte fotografije koje je reper objavio nakon pucnjave:

Utvrđeno je da je muzičar sam sebi pucao u nogu. Navodno je do incidenta došlo nakon rasprave sa suprugom, iako ona u tom trenutku nije bila prisutna.

Sajfer je tokom davanja izjave potvrdio da je sam izazvao povredu, ali nije želio da otkriva više detalja o okolnostima koje su dovele do toga.

"Rekao je da je sam sebe ranio"

Njegova supruga otkrila da je njen muž u policiji dao izjavu da je on sam sebe ranio.

"On nije htio da zove policiju, ali nije imalo šanse da policajci ne izađu na lice mjesta kada je ovakva stvar u pitanju.Rekao im je da je upucao sam sebe, ako je on to rekao policiji, ja stojim pri tome što je izjavio. Ranjenog su ga ispitivali" rekla je Lejla za "Blic".

"Nisam kriminalac"

Inače, nakon pucnjave Sajfer se oglasio i osvrnuo na čitavu situaciju:

"Hvala vam na ogromnoj podršci. Da ne brinete, evo rana je tu, zarasta, sanirana, sve je super. Bio sam u policiji, rekao sam kratko i jasno šta sam imao, dalje nek ljudi rade svoj posao, to nije moja stvar. Ja nisam kriminalac, ja sam reper, umjetnik, zanimaju me moje pjesme i nastupi" rekao je reper, pa je dodao:

- Nastupi neće ispaštati zbog ovoga, dolazim na štakama, na nosilima, sa Hitnom ako treba, ali ću publiku da ispoštujem - istakao je on i najavio nastupe.

Pogledajte kako je sve izgledalo:

