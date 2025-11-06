logo
"Šta je ovo bajo, kupus na ekserima?" Desingerica žestoko isprozivao Filipa Cara zbog tetovaže lava

Autor Marina Cvetković
0

Desingerici se nije svidjela Filipova tetovaža lava, pa ga je isprozivao

"Šta je ovo bajo, kupus na ekserima?" Desingerica žestoko isprozivao Filipa Cara zbog tetovaže lava Izvor: Yourube printscreen/Pinkove zvezde

Treper i član žirija "Pinkovih zvezda" Dragomir Despić Desingerica isprozivao je Filipa Cara. Njemu se ne sviđa tetovaža lava koju na ruci ima bivši rijaliti učesnik, pa je na to imao baš žestok komentar.

Desingerica radio kao tatu majstor

Desingerica je prije estradne karijere radio kao tatu majstor, te ima oštro oko da procijeni kakav je koji crtež, a ovaj na Filipovoj ruci uopšte mu se nije dopao.

"Kupus sa pokrivljenim ustima, kupus na ekserima, šta je ovo, bajo?!" smijao se Desingerica dok je gledao Carev snimak iz "Zadruge".

@borbenamm2Tetovaža na ruci Dramaljskog veprine i Desingericin komentar na istu kao tatoo majstora#majamarinkovic#viral#fypシ#elita9#desingerica♬ original sound - Borbena

I sam Desingerica ima brojne tetovaže na svom tijelu, ali im ne zna tačan broj.

"Dosta tetovaža sam uradio sam sebi. Imam i tetovažu 'Zarđao ekser na kvalitetu gubi tako i cura kad je Despić ljubi'. To sam pijan tetovirao kad sam bio klinac, imao sam 16, 17 godina", rekao je Desingerica svojevremeno.

Pogledajte njegove tetovaže:

Tagovi

desingerica Dragomir Despić Filip Car tetovaže

