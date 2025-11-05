Najveća ljubav Viktora Savića dobila dijete: Glumac htio da se ženi s njom, a ona završila sa zubarom

Viktor Savić je bio u vezi sa Teodorom Miljković, koja je započela tokom snimanja serije "Budva na pjenu od mora".

Glumac Viktor Savić u jednom periodu uživao je u ljubavi sa 12 godina mlađom Teodorom Miljković, sa kojom je započeo vezu na snimanju serije "Budva na pjenu od mora", gdje je javnost upoznala Teodoru.

O njihovoj vezi mnogo se spekulisalo, a glumac nije krio da je zaljubljen u ušiju, pa se tako pričalo i da planira da se vjenča sa mlađom koleginicom. Međutim, Teodora je tada istakla da joj nije u planu da stane na ludi kamen.

"Naša veza potpuno je javna i osim toga da smo zajedno, nema tu nešto mnogo da se kaže. Uživamo, to je najbitnije. Još sam na fakultetu i trenutno idem na predavanja, tako da mi vjenčanje nije ni na kraj pameti", pričala je tadašnja Viktorova izabranica, prenosi Blic.

Dobila sina sa stomatologom

Ipak, do svadbe nije došlo, a njihova romansa je pukla. Miljkovićka danas uživa u braku sa stomatologom, kojem je prije manje od mjesec dana podarila sina. Influenserka je na Instagramu podijelila nekoliko fotografija nakon porođaja, i pokazala kako izgleda, a takođe nerijetko traži savjete od pratioca o majčinstvu.

Pogledajte je sada:

Ona je prije nekoliko dana istakla koliko je srećna otkako je postala mama.

"Koliko je ovo ludo? Samo što se nisam rasplakala u porodilištu kada sam ovo shvatila. Prva poruka od koje je sve počelo i šest godina kasnije, na isti datum, naša beba je spontano željela da dođe i da postanemo mala porodica", napisala je na Instagramu.