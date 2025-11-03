Prekinut program zbog Ljube Aličića: Pjevač u suzama, nije mogao da vjeruje šta mu se dogodilo

Ljuba Aličić govorio je o karijeri, ne sluteći kakvo iznenađenje su mu priredili voditelji.

Pjevač narodne muzike Ljuba Aličić pojavio se u emisiji "Premijera – vikend specijal", gdje ga je dočekalo dirljivo iznenađenje koje ga je rasplakalo.

Tokom razgovora o svom životu i karijeri, voditelji su ga u jednom trenutku neočekivano prekinuli, što ga je isprva zbunilo, ne sluteći šta ga zapravo čeka.

Ljuba Aličić napunio je 70 godina, pa su se potrudili da to obilježe i u emisiji. Voditeljka je u studio ušetala sa tortom u rukama, što je pjevača posebno dirnulo, umalo je zaplakao od sreće, pa su nakratko napravili pauzu.

Inače, Ljuba Aličić je sa suprugom Željanom je 43 godina u braku, a kako kaže, njihova ljubav i danas traje i veoma su srećni.

- Ja se odlično slažem sa svojom suprugom. Normalno, imali smo nekih i problema, ali nije ništa strašno. Odlično živimo, imamo našu djecu, našu unučad. Srećan sam - pričao je ranije Ljuba Aličić.

