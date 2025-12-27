Hrvatski ministar pravosuđa Damir Habijan izjavio je da je u Crnoj Gori uhapšena osoba osumnjičena za ratni zločin protiv civila iz 1991. godine te da Hrvatska očekuje njeno izručenje.

Izvor: Printscreen/Instagram@damirhabijan

Hrvatski ministar pravosuđa Damir Habijan izjavio je da se osoba uhapšena u Crnoj Gori na osnovu hrvatske potjernice sumnjiči za ratni zločin protiv civila počinjen 1991. godine na području Grubišnog Polja.

Habijan je reagovao nakon što su pojedini mediji objavili da je u Crnoj Gori priveden Milorad Kovačević, koji je u Hrvatskoj osuđen zbog zločina nad ratnim zarobljenicima na dubrovačkom području.

U video-obraćanju ministar je naveo da Hrvatska od crnogorskih vlasti očekuje izručenje osumnjičenog, koji je uhapšen na temelju međunarodne Interpolove potjernice, raspisane na zahtjev Županijskog suda u Zagrebu, prenijela je agencija Hina.

Dodao je i da će Ministarstvo pravosuđa Crnoj Gori dostaviti svu potrebnu dokumentaciju.

Iako Habijan nije naveo identitet uhapšene osobe, ministar vanjskih i evropskih poslova Gordan Grlić Radman ranije je na mreži X objavio da je riječ o Miloradu Kovačeviću.

Međutim, diplomatski izvori iz Hrvatske rekli su Hini da se radi o dvije različite osobe istog imena, optužene za ratne zločine na dva različita područja.

Grlić Radman je juče pozdravio hapšenje u Crnoj Gori, ističući da time još jednom biva potvrđeno da ratni zločini iz Domovinskog rata ne zastarijevaju.

„Ovim se potvrđuje da ratni zločini ne zastarijevaju i da će Vlada Hrvatske nastaviti dosljednu saradnju sa svim partnerima u njihovom procesuiranju i kažnjavanju, bez obzira na to gdje se počinioci nalaze“, poručio je on na društvenoj mreži X.

Takođe je izrazio zadovoljstvo saradnjom nadležnih institucija Hrvatske i Crne Gore u ovom slučaju.

Uprava policije Crne Gore saopštila je da je uhapšen M. K. (61), za kojim Hrvatska traga zbog sumnje da je počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva.