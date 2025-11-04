PRVA SLIKA ANDRIJE DRAŠKOVIĆA POSLE MNOGO GODINA: Volio fatalnu Srpkinju i sa njom dobio dijete, pa nestao iz javnosti

Drašković je poznat javnosti kao bivši muž Elene Karić Karaman sa kojom je dobio sina Matiju koji je sada na svom Instagramu objavio fotografiju sa ocem.

Andriji Draškoviću sudi se u Briselu za ubistvo Envera Hadrija (49) 1990. godine, a on se poslednjih godina ne pojavljuje u javnosti. Drašković je poznat kao bivši muž Elene Karić Karaman sa kojom je dobio sina Matiju koji je sada na svom Instagramu objavio fotografiju sa ocem.

" Srećan rođendan tata moj. Voli te sin", napisao je on u opisu fotografije na kojoj zajedno poziraju, a ovo je prvi put nakon mnogo godina da javnost ima prilike da vidi kako Andrija izgleda.

Prije odnosa sa Andrijom, Elena je bila udata za fudbalera Peđu Mijatovića, sa kojim je dobila dva sina, a posle Draškovića udala se za Jugoslava Karićem.

Došla mu na vrata samo u bundi

Nije nikakva tajna da su žene privlačili muškarci sa mračnom reputacijom. Tako je Elena Karaman, ćerka poznate modne kreatorke Verice Rakočević, svojevremeno bila u vezi sa ozloglašenim Andrijom Draškovićem. Priča se da je prelijepa zavodnica samo u bundi i vešu došla na njegova vrata. Zanosna Elena je potom njihov kraj opisala kao civilizovani rastanak.

Drašković je bio poznat kao atraktivan, imućan i opasan čovjek. Pričalo se da su ga obožavale sve žene koje su klecale pred njegovim šarmom. Zajedno su dobili sina Mateju, ali nikada nisu sklopili brak.

Drašković je 11. septembra 2000. godine u jednom beogradskom restoranu usmrtio Zvonka Plećića Pleću iz Surčina. Prema pisanju tadašnjih medija, ispalio je pet metaka u njegova leđa, a poslednji hitac završio je u njegovoj glavi dok je ležao na podu.

Kako su svjedoci tvrdili, u trenutku pucnjave Drašković je večerao sa Elenom i svojim kumom i telohraniteljem Aleksandrom Golubovićem zvanim Batanko. Pleća, koji je bio pod dejstvom alkohola, prišao im je za sto i optužio Draškovića za ubistvo prijatelja Zorana Šijana. Kada je krenuo ka izlazu, Drašković i njegov kum otvorili su vatru.

Po gradskoj priči, ni Elena nije ostala po strani – navodno je nakon ubistva prišla tijelu i štiklom ga udarila po licu, čak mu je, prema nekim tvrdnjama, "nabila štiklu u obraz". Nakon incidenta, Drašković, Elena i obezbjeđenje brzo su napustili restoran. Na lice mjesta stigla je policija koja je zaplijenila vozilo audi A8 italijanskih tablica, za koje se tvrdilo da pripada njegovoj tadašnjoj partnerki. Sledećeg dana svi su uhapšeni. Pronađeni su pištolji korišćeni u ubistvu, kao i kompletno nelegalno naoružanje koje su nosili telohranitelji.

Iako je Elena na sudu tvrdila da je Drašković pucao u samoodbrani, on je prvo osuđen na devet, pa na dvanaest godina zatvora. Kum-telohranitelj je dobio jedanaest. Elena je uslovno kažnjena jer je u njenom stanu pronađeno oružje – uključujući i zolju. Nije željela da otkrije kako se to oružje našlo kod nje, samo je tvrdila da je "bilo za samoodbranu".