Nosila stvari Elene Karaman na snimanju spota: Nataša Bekvalac otkrila tajnu posle 20 godina, uzela joj sve Šanel tašne

Autor Dragana Tomašević
Pjevačica Nataša Bekvalac otkrila da je nosila stvari Elene Karaman na snimanju spota za pjesmu "Ponovo"

Nataša Bekvalac nosila stvari od Elene Karaman Izvor: YouTube/Natasa Bekvalac

Pjevačica Nataša Bekvalac otkrila je da je u spotu za pjesmu "Ponovo" nosila garderobu Elene Karaman i njene majke, modne kreatorke Verice Rakočević.

Nataša, koja je nedavno dospjela u centar pažnje zbog priče o Dači Ikodinoviću i broju razvoda, prisjetila se snimanja spota za jedan od svojih najvećih hitova iz 2005. godine.

"Kada bi ljudi znali kako sam snimala taj spot... Sjećam se da je sva garderoba koju sam tada nosila bila upravo od Verice Rakočević i Elene Karaman"., priznala je pjevačica.

Pogledajte kako danas izgleda Elena Karaman:

Nataša je u intervjuu otkrila i kako je došlo do ove neočekivane saradnje:

"Moja tadašnja stilistkinja bila je drugarica Veričine ćerke Milene. Bukvalno sam orobila njihove ormane. Uzela sam sve "šanel" torbe jer nikada do tada nisam imala nijednu. One su mi mnogo pomogle kada je kostim bio u pitanju", ispričala je Nataša.

Podsjetite se ove pjesme:

@datgurlivana#natasabekvalac#ponovo#diamondclub#malinska#foryoupage#viral♬ original sound - Ivana Vuković

U spotu se pojavljuje i maneken Petar Perović, poznat domaćoj publici iz rijalitija "Veliki brat".

"Petar je bio u spotu i stvarno je sjajan momak. Uvek sam voljela da u mojim spotovima budu takvi muškarci, jer sam tada potpuno opuštena i relaksirana". dodala je pjevačica u podkastu "Tetke".

Pogledajte kako danas izgleda maneken iz spota:

Tagovi

elena karaman Nataša Bekvalac

