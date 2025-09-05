Sin Elene Karaman se školovao u štali i šumi, a sada je ozbiljan frajer: Simon fotkom iz teretane zapalio internet

Simon Karić oduševio je pratioce na društvenim mrežama novom objavom.

Dizajnerka enterijera Elena Karaman (nekada Karić) iz braka sa Jugoslavom Karićem ima sina Simona. Najmlađi Elenin sin, danas 19-godišnjak, redovno trenira u teretani kako bi bio u što boljoj formi.

Pogledajte fotografije Simona Karića:

Na društvenim mrežama podelio je fotografije svog novog izgleda, a rezultati napornih treninga su i te kako primetni.

On danas studira filmsku režiju, a njegovo školovanje odvijalo se van tradicionalnog sistema. Još ranije preusmeren je na obrazovanje kod kuće, što je njegova porodica u potpunosti podržala.

Umesto klasičnih učionica, znanje je sticao u prirodnom okruženju, na porodičnom imanju, u šumi, pored štale i logorske vatre. Elena je jednom prilikom istakla da je to bio njihov najbolji izbor:

"Školovanje u kućnim uslovima najbolja je odluka koju sam ikada donela. Naša učionica nije bila vezana za sto i stolicu – učili smo u štali, šumi, pored vatre domorodačkih plemena i na čarobnim mestima širom sveta", napisala je tada.

Elena živi na Kosmaju

Podsetimo ćerka čuvene modne kreatorke Verice Rakočević već godinama vodi miran i povučen život na planini Kosmaj, daleko od gradske vreve i javne scene. Ipak, aktivna je na mrežama, te često deli detalje svoje svakodnevice sa pratiocima.

Sada je na njenom profilu osvanuo novi detalj kom se posebno posvetila na imanju koje se nalazi usred guste šume.

Reč je o luksuzno uređenom povrtnjaku, koji ne samo da zadovoljava praktične potrebe, već i odiše estetikom po kojoj je Elena prepoznatljiva.

Pogledajte kako izgleda: