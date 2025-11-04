Kristina se javno odrekla sestre, na sahrani oca se nisu ni pogledale: Ovo je zauvijek razorilo porodicu Kovač

Sukob sestara traje od 2014. godine i ne nazire mu se kraj.
Kornelije Kovač preminuo je 13. septembra 2022. godine u 81. godini u Beogradu, nakon komplikacija izazvanih koronavirusom. Njegove ćerke, Aleksandra Kovač i Kristina Kovač, tada su na Instagramu objavile emotivne fotografije sa ocem i podijelile svoju tugu sa pratiocima.
Ipak, na očevoj sahrani u Aleji zaslužnih građana nisu se ni pozdravile, a razlog za to je višegodišnji sukob koji traje još od 2014. godine.
Aleksandra Kovač
Raskol zbog treće osobe
Tada je Kristina Kovač na Fejsbuku objavila status u kojem se javno odrekla sestre Aleksandre, navodeći da je razlog to što je Aleksandra nije podržala kada ju je napao njen suprug Roman. Kristina je tada istakla i da njena ćerka Tara gotovo da i ne poznaje tetku.
Aleksandra Kovač se ubrzo obratila javnosti saopštenjem, tvrdeći da su sve informacije koje su se pojavile u medijima neistinite. Navela je da se Kristina zapravo odrekla i nje i muzike još 1998. godine, kada se raspala njihova zajednička grupa K2. Aleksandra se tom prilikom izvinila partneru Romanu i njegovoj porodici zbog lažnih informacija.
Svađa teško pala Korneliju
Sam Kornelije Kovač rijetko je govorio o sukobu između svojih ćerki, ali je jednom prilikom kratko izjavio da Kristini ne može da oprosti što je "porodični veš" iznosila u javnost.
Kasnije je Kristina Kovač na Instagramu odgovarala na pitanja svojih pratilaca, govoreći otvoreno o porodici, pokojnim roditeljima i životu u Švedskoj, gdje živi već nekoliko godina. Na pitanje kako je podnijela gubitak oca i majke, Kristina je iskreno priznala:
"Jako teško. Za mamom sam plakala svaki dan, dokle god je duša tako tražila. Sa tatom je drugačije, ali podjednako tužno... Kada pustim tatinu muziku, tuga se topi i teče napolje kao rijeka. Volim svoje roditelje beskrajno, bez idealizacije, volim ih kao ljude koji su bili, sa vrlinama i manama."
Na pitanje o sestri Aleksandri i njenim izjavama u medijima, Kristina je kratko poručila:
"Nažalost, često mi ljudi to prenose. Nikada ne prestaje da boli to što pročitam i nikad ne propusti da me podsjeti zašto sam donijela odluku koju sam donijela, evo prije osam godina."