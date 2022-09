REKLA MI JE DA JE UZ MENE... Kristina Kovač otkrila šta se desilo dan nakon očeve sahrane - prišla joj je i ZAGRLILA je

Kristina Kovač je sada prvi put ispričala šta joj se dogodilo i na čemu je veoma zahvalna.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Sestre Kristina i Aleksandra Kovač već dugo nisu u dobrim odnosima, a o njihovom susretu na dan kada su sahranile oca, vrsnog kompozitora Kornelija Kovača, ne prestaje da se priča i piše.

U jednoj od najtežih životnih situacija, kako mediji prenose ovih dana, sestre nisu izgladile odnos, nisu jedna drugoj pružile ruku pomirenja, nisu se čak ni pozdravile. Kristina se nakon toga već oglasila, a sada je u novoj objavi otkrila šta joj se dogodilo dan nakon očeve sahrane.

"Danijel i ja idemo pješke ka Domu Sindikata, Bulevarom, i prolazimo pored kafea na ćošku sa Takovskom/Kneza Miloša. Vidim djevojku koja sjedi sama u bašti, djeluje da nešto uči, sretnu nam se pogledi. Prođemo mi. Nakon jedno 5-6 metara, čujem iza sebe: 'Izvinite, izvinite!' - okrenem se i vidim da nam je ta ista djevojka pritrčala. Kaže ona: 'Ja sam ostavila stvari u bašti kafića, vi ste Kristina, je l' da?'. Ja sa poluosmijehom klimnem glavom, a ona će na to, vrlo jasnim tonom punim saosjećanja i jasnog značenja: 'Je l' mogu ja vas samo da zagrlim?'".

"Nikad me niko nije pitao nešto, a da bude sasvim jasno zašto i šta je htjeo. Nije ona htjela da se slikamo ili da me upozna. Ona je htjela da me zagrli, toplo i dugo, da mi prenese koliko osjeća moju tugu i koliko želi da mi pruži bar malo ljubavi i utijehe, jer je procijenila da mi toga treba. Zagrlila me i dugo me samo tako držala, i duše su nam se nekako povezale, bar na taj dugačak tren. Onda me pustila i rekla samo: 'Uz vas sam, samo sam htjela da to znate'."

"I ode. I Danijel i ja bili smo potreseni i ganuti. Poslije nam se desilo još nešto potpuno čudesno, ali o tome drugi put. Sutradan mi se desila slična stvar sa drugom djevojkom, ispred hotela Moskva. I takva tona predivnih, tužnih i lijepih poruka u kojima mi ljudi pričaju svoje priče, svoja osjećanja, svoj užas gubitka voljenih, i onih mrtvih i onih živih. Toliko ljudi mi je pružilo ruku, jer ih je to što se događalo dotaklo na jednom ljudskom nivou. Eto, htela sam samo svima da im kažem hvala, mnogo mi je značilo", napisala je Kristina na Instagramu.