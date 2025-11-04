On je jedini opstao među sestrama Bekvalac: Moćnik se nikada ne eksponira, sa Draganom je tri decenije

Dragana i Mihajlo Šekularac zajedno vode porodični biznis i važe za jedan od najskladnijih parova na domaćoj javnoj sceni.

Poznata pjevačica Nataša Bekvalac iza sebe ima tri propala braka, a često se sa dozom humora osvrće na svoj ljubavni život. Ono što je takođe poznato je i da je Nataša veoma vezana za svoje dvije sestre, Draganu i Kristinu.

Od tri sestre Bekvalac, jedino je Dragana Bekvalac u dugom i stabilnom braku, koji traje više od tri decenije.

"Brak nije bajka. Više je kao serija... Ima sezona kada je drama, ima kada je komedija... Evo nas u 32-oj sezoni i dalje gledamo jedno drugog bez titlova. Šta je tu je... Idemo dalje, pa dokle izdržimo! Borba... Ali znaj da biću tu", napisala je Dragana svojevremeno u opisu zajedničke fotografije sa suprugom Mihajlom Šekularcem.

Par ima dvije ćerke – Saru, poznatiju pod umjetničkim imenom Zoi, koja je uspješna pjevačica, i Teodoru, koja se bavi pjevanjem i jahanjem konja.

Dragana i Mihajlo Šekularac zajedno vode porodični biznis i važe za jedan od najskladnijih parova na domaćoj javnoj sceni.

Podsjetimo, najmlađa sestra Kristina Bekvalac bila je udata za Iva Martinovića, od kog se dva puta razvodila.