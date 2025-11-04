logo
On je jedini opstao među sestrama Bekvalac: Moćnik se nikada ne eksponira, sa Draganom je tri decenije

On je jedini opstao među sestrama Bekvalac: Moćnik se nikada ne eksponira, sa Draganom je tri decenije

Autor Đorđe Milošević
0

Dragana i Mihajlo Šekularac zajedno vode porodični biznis i važe za jedan od najskladnijih parova na domaćoj javnoj sceni.

On je jedini opstao među sestrama Bekvalac: Moćnik se nikada ne eksponira, sa Draganom je tri deceni Izvor: Instagram

Poznata pjevačica Nataša Bekvalac iza sebe ima tri propala braka, a često se sa dozom humora osvrće na svoj ljubavni život. Ono što je takođe poznato je i da je Nataša veoma vezana za svoje dvije sestre, Draganu i Kristinu.

Od tri sestre Bekvalac, jedino je Dragana Bekvalac u dugom i stabilnom braku, koji traje više od tri decenije.

"Brak nije bajka. Više je kao serija... Ima sezona kada je drama, ima kada je komedija... Evo nas u 32-oj sezoni i dalje gledamo jedno drugog bez titlova. Šta je tu je... Idemo dalje, pa dokle izdržimo! Borba... Ali znaj da biću tu", napisala je Dragana svojevremeno u opisu zajedničke fotografije sa suprugom Mihajlom Šekularcem.

Par ima dvije ćerke – Saru, poznatiju pod umjetničkim imenom Zoi, koja je uspješna pjevačica, i Teodoru, koja se bavi pjevanjem i jahanjem konja.

Dragana i Mihajlo Šekularac zajedno vode porodični biznis i važe za jedan od najskladnijih parova na domaćoj javnoj sceni.

Podsjetimo, najmlađa sestra Kristina Bekvalac bila je udata za Iva Martinovića, od kog se dva puta razvodila.

Tagovi

dragana šekularac mihajlo šekularac Nataša Bekvalac

