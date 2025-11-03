"Muškarac mora više da voli ženu nego dijete": Izjava Jovane Jeremić napravila buru na mrežama

Voditeljka Jovana Jeremić, koja nerijetko objavljuje postove o "pravim muškarcima", ovog puta je podigla prašinu izjavom da "mora da je voli više nego dijete"

Izvor: Instagram printscreen / jeremicjovana

Voditeljka Jovana Jeremić, koja je aktivna na društvenim mrežama i nerijetko dijeli prizore iz privatnog života, ali i stavove, napravila je pometnju na instagramu postom o odnosu muškarca i žena.

Jovana, koja je bila u braku sa Vojislavom Miloševićem s kojim je dobila ćerku, a potom i višegodišnjoj vezi s biznismenom Draganom Stankovićem, objavila je post koji je većinu ostavio bez teksta.

U njoj stoji da bi muškarac prvo trebalo da voli svoju suprugu, a tek onda dijete.

"Nikad ne zasnivajte život sa muškarcem kojem je dijete važnije od supruge. On mora prvo i najviše da voli svoju ženu, pa tek onda dijete jer samo tako se dobija srećna porodica", napisala je Jovana.

Pogledajte:

"Gde je zatajila Hitna pomoć?"

Jovana se nedavno našla na meti oštrih kritika Vesne Rivas, koja je komentarisala njen performans na proslavi rođendana.

"Ranije sam se i sprdala sa malim mankijem J.J dok mi nije dosadilo, a sad se pitam, gdje je zatajilo društvo i službe hitne pomoći... I 600 ljudi kroz lajk vidim isto brine. Prosipanje svete vode ispred sebe na pod a pred obaveznim kamerama, slikanje i snimanje mlađeg maloljetnog našminkanog djeteta u večernjim satima na splavu crvenih fenjera - i zakonski nedopustivo, u zagrljaju bivših ljubavnika, obučena kao da će svakog časa da zajaše šipku", dodala je Rivasova, ali se tu nije zaustavila