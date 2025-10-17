Didi Džej na "Victoria’s Secret" reviji: Najzgodnije manekenke svijeta gledala iz prvog reda, ostvarila svoj san

Didi Džej podijelila je fotografije sa najpoznatije revije na svijetu.

Pjevačica Didi Janković imala je priliku da prisustvuje jednom od najpoznatijih modnih događaja na svijetu, reviji "Victoria’s Secret" u Njujorku.

Pogledajte fotografije Dijane Janković sa revije:

"Ovo je bio san", napisala je Dijana.

Uživala je u spektaklu iz prvog reda, gdje je posmatrala nastupe najpoznatijih manekenki iz svijeta mode. Utiske s događaja podijelila je i sa svojim pratiocima na društvenim mrežama.

Pohvalila se novom pjesmom

Podsjetimo, Didi Džej objavila je novi spot, a sada je govorila o novom projektu, otkrila je i nova postignuća koja je ostvarila u Americi kada je reč o njenoj karijeri.

"Izašao je moj novi spot prije par dana, osvanula sam na svim bilbordima i to je bilo veliko iznenađenje za mene. Nisam mogla da vjerujem da mi se dešava takav veliki uspjeh, svi su se okrenuli i slikali. To je veliki uspeh za mene, mislim da sam prva Srpkinja koja se našla na takvom": rekla je i dodala:

"Moj spot je osvanuo na MTV kanalu, mislim da će biti još veći hit. Vrteće se nekoliko puta dnevno, a pjesma je izašla prije nekoliko dana, već je jako slušana i uvrštena u najvrelije nove pjesme na svijetu zajedno sa Kardi B i drugim velikim svetskim imenima", rekla je pjevačica.

