Didi Džej na "Victoria’s Secret" reviji: Najzgodnije manekenke svijeta gledala iz prvog reda, ostvarila svoj san

Autor Ana Živančević
0

Didi Džej podijelila je fotografije sa najpoznatije revije na svijetu.

Didi Džej na "Victoria’s Secret" reviji: Najzgodnije manekenke svijeta gledala iz prvog reda, Izvor: Instagram/printscreen/didijofficial/Youtube/printscreen/Victoria's Secret

Pjevačica Didi Janković imala je priliku da prisustvuje jednom od najpoznatijih modnih događaja na svijetu, reviji "Victoria’s Secret" u Njujorku.

Pogledajte fotografije Dijane Janković sa revije:

"Ovo je bio san", napisala je Dijana.

Uživala je u spektaklu iz prvog reda, gdje je posmatrala nastupe najpoznatijih manekenki iz svijeta mode. Utiske s događaja podijelila je i sa svojim pratiocima na društvenim mrežama.

Pohvalila se novom pjesmom

Podsjetimo, Didi Džej objavila je novi spot, a sada je govorila o novom projektu, otkrila je i nova postignuća koja je ostvarila u Americi kada je reč o njenoj karijeri.

"Izašao je moj novi spot prije par dana, osvanula sam na svim bilbordima i to je bilo veliko iznenađenje za mene. Nisam mogla da vjerujem da mi se dešava takav veliki uspjeh, svi su se okrenuli i slikali. To je veliki uspeh za mene, mislim da sam prva Srpkinja koja se našla na takvom": rekla je i dodala:

"Moj spot je osvanuo na MTV kanalu, mislim da će biti još veći hit. Vrteće se nekoliko puta dnevno, a pjesma je izašla prije nekoliko dana, već je jako slušana i uvrštena u najvrelije nove pjesme na svijetu zajedno sa Kardi B i drugim velikim svetskim imenima", rekla je pjevačica.

Pogledajte fotografije Dijane Janković:

Tagovi

didi džej Victoria’s Secret revija

