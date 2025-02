Rada Manojlović u vezi sa poznatim sportistom? Riešila da krije romansu, a njega viđali s devojkom koja je javna ličnost

Pjevačica Rada Manojlović navodno u vezi sa sportistom

Izvor: Pink screenshot

Pjevačica Rada Manojlović, koja je nedavno dospela u centar pažnje zbog bivšeg dečka, koji navodno pokušava da se pomiri sa njom, ponovo je zaljubljena.

Rada je, prema pisanju domaćih medija, u vezi sa poznatim sportistom, kojeg je upoznala preko zajedničkih prijatelja.

Pošto su oboje javne ličnosti, oni su se dogovorili da se ne prate na mrežama i ne viđaju na javnim mjestima, sve dok ne ozvaniče svoju vezu i budu sigurni "da je to to".

Ono što im je, između ostalog zajedničko jeste to da su oboje imali javne veze, nakon kojih su odlučili da ne ulaze tek tako u nove romanse, a još manje da to u startu eksponiraju, piše Informer.

"Bivši je uporan"

Rada Manojlović je nedavno potvrdila da je progoni bivši dečko, ali da nema ništa od pomirenja i da to traje već dugo.

"Jao, istina je... To traje već dugo, ne znam šta još treba da uradim kako bi čovjek shvatio da ne želim da se pomirim sa njim. Drag mi je kao osoba, ali nas dvoje smo završili i tu nema mjesta za pomirenje. Bili smo kratko u vezi, ostavila sam ga jer nije išlo i to je to, nema nikakvih šansi za pomirenje", rekla je Rada.

(Informer,MONDO, D.P)