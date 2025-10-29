"Može da me povrijedi samo neko s kim sam bliska": Viki uzvratila Zorici nakon svađe u koju su umiješale muževe

Pjevačice Viki Miljković i Zorica Brunclik već su neko vrijeme na "ratnoj nozi", a nedavno su u sukob umiješale i muževe

Sukobi između Zorice Brunclik i Viki Miljković postali su gotovo neizbježan dio svake nove epizode takmičenja "Pinkove zvezde". Njihove nesuglasice, koje su isprva djelovale kao sitna razmimoilaženja u mišljenju, vremenom su prerasle u otvorene rasprave pred kamerama, a Viki se sada prvi put osvrnula na izjave starije koleginice.

"Nikada nisam svoju karijeru gradila na skandalima, ne želim ni sada da je gradim, tako da ne bih ja nešto tome pridavala puno značaja", kaže Viki Miljković i ističe da mišljenje Zorice Brunclik nije povrijedilo.

"Može da me povrijedi samo neko sa kim sam bliska"

"Nije me povrijedilo. Naučila sam da postavim šta je privatno, šta poslovno, koji je neki moj najuži krug ljudi, čije mišljenje može da me povrijedi. Mene može da povredi samo neko sa kim sam bliska, do čijeg mišljenja mi je jako stalo i čije mišljenje uvažavam."

"U poslu mnogo toga ima, ja zaista nemam i nisam nikada sa kolegama imala neke loše odnose i trudiću se da tako ostane i nadalje. Evo, pokojni patrijarh Pavle, citiraću ga, umio je da kaže, da svako vidi ono što želi da vidi, tako da ako mene neko želi da vidi nekim očima on će me sigurno tako i vidjeti, a ako sagleda realno kako jeste, pogleda iz više uglova, ja se zaista trudim da nikoga ne povrijedim. Meni ne pada teško da kažem izvini, a izvini je najteža riječ, ali meni to nije teško da kažem ako stvarno nekoga povrijedim ili ako pogriješim, nije mi teško da kažem 'Izvini, nisam tako mislila'".

Svađa oko Kemiša i Tašketa

Podsjetimo, Viki Miljković i Zorica Brunclik su se žestoko posvađale zbog svojh muževa. Netrpeljivost vlada između koleginica od samog početka "Pinkovih zvezda", a nedavno je došlo do ponovnog sukoba.

"Pjevački drugu pjesmu nisi donio kako treba. Imaš prave mentore gdje možeš da odabereš i da pametno radiš. Ja ne bih da pričam o najboljim kandidatima. Zorica i ja imamo producente u svom timu, pa ćemo da vidimo ko će šta da uradi", rekla je.

"Imam profesora", odgovorila je Zorica.

"I ja imam profesora", odmah je dodala Viki.

Rasprava je ubrzo prešla na temu muževa i profesionalnih kvalifikacija:

"Moj je sigurno najbolji, ne za mene, moj profesor je dvostruki prvak Evrope, moraš da budeš objektivna", rekla je Zorica.

"Okej, ja to poštujem, ali ne možeš da poštuješ druge", rekla je Viki.

"Ne možeš da porediš svog muža sa mojim mužem, pričamo kao umjetnika i instrumentaliste, to ne dozvoljavam u mom prisustvu", rekla je Zorica.

"Zoričinog muža poštujem iznad svega", rekla je Viki.

"Ma ne treba ti mog muža, mi nismo pričali o muževima", rekla je Zorica.

"Iznad svega poštujem Kemiša kao producenta, kao umjetnika, kao harmonikaša", rekla je Viki.

"On nije harmonikaš, on je umjetnik instrumentalista", rekla je Zorica.

Sukob u Amidži šou

Viki i Zorica su se posvađale i u emisiji Amidži šou, gdje su zajedno gostovale kod Ognjena Amidžića. Tenzija je nastala kada je voditelj pitao Zoricu koga bi izbacila iz žirija:

"Viki, ona je najveći folirant", rekla je Zorica.

"Jadan je onaj ko drugoga mora da ponizi da sebe uzdigne", odgovorila je Viki.

"Ma, je l' ti to meni govoriš? Ja sam tebi rekla da mislim da si najveći poltron. Ti si moje najveće razočarenje! Ja te nisam ponizila, samo sam odabrala koga bih izbacila", odbrusila joj je Zorica oštro.

"Poštujem Zoricinu karijeru i godine, ali kao čovjeka neću da je komentarišem", poručila je Viki, a sukob se nastavio.

