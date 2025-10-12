Nova svađa Viki i Zorice, izgovorile grube reči, pa umešale i muževe: Šta se ovo dešava sa pevačicama?

Zorica se ne zaustavlja u ponižavanju Viki Miljković u javnosti.

Izvor: Pink screenshot

Pevačice Viki Miljković i Zorica Brunclik ponovo su se sukobile u žiriju muzičkog takmičenja Pinkove zvezde, a onda su umešale i svoje muževe. Konflikt je nastao u toku komentarisanja jednog takmičara.

Netrpeljivost između koleginica prisutna je od samog početka emisije, a sada je kulminirala.

"Pevački drugu pesmu nisi doneo kako treba. Imaš prave mentore gde možeš da odabereš i da pametno radiš", rekla je Viki Miljković.

"Imam profesora", odgovorila je Zorica.

"I ja imam profesora", odmah je dodala Viki.

Rasprava je ubrzo prešla na temu muževa i profesionalnih kvalifikacija:

"Moj je sigurno najbolji, ne za mene, moj profesor je dvostruki prvak Evrope, moraš da budeš objektivna", rekla je Zorica.

Izvor: Youtube printscreen/Pinkove zvezde

"Okej, ja to poštujem, ali ne možeš da poštuješ druge", rekla je Viki.

"Ne možeš da porediš svog muža sa mojim mužem, pričamo kao umetnika i instrumentaliste, to ne dozvoljavam u mom prisustvu", rekla je Zorica.

"Zoričinog muža poštujem iznad svega", rekla je Viki.

"Ma ne treba ti mog muža, mi nismo pričali o muževima", rekla je Zorica.

"Iznad svega poštujem Kemiša kao producenta, kao umetnika, kao harmonikaša", rekla je Viki.

Ovo je porodica Viki Miljković:

"On nije harmonikaš, on je umetnik instrumentalista", rekla je Zorica.

Sukob u Amidži šou

Viki i Zorica su se posvađale i u emisiji Amidži šou, gde su zajedno gostovale kod Ognjena Amidžića. Tenzija je nastala kada je voditelj pitao Zoricu koga bi izbacila iz žirija:

"Viki, ona je najveći folirant", rekla je Zorica.

"Jadan je onaj ko drugoga mora da ponizi da sebe uzdigne", odgovorila je Viki.

Pogledajte u nastavku i muža Zorice Brunclik:

"Ma, je l' ti to meni govoriš? Ja sam tebi rekla da mislim da si najveći poltron. Ti si moje najveće razočarenje! Ja te nisam ponizila, samo sam odabrala koga bih izbacila", odbrusila joj je Zorica oštro.

"Poštujem Zoricinu karijeru i godine, ali kao čoveka neću da je komentarišem", poručila je Viki, a sukob se nastavio.