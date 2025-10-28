Dara Bubamara snima film o svom životu: Evo ko će je igrati igrati kao djevojčicu, dvije koleginice izostavljene

Dara Bubamara otkrila je da će snimiti film dokumentarnog karaktera o svom životu.

Izvor: KURIR/Boba Nikolić

Pjevačica Dara Bubamara prokomentarisala je spekulacije da se snima dokumentarni film o Saši Popoviću.

"Čula sam sinoć nešto o tome, ali ja za sada još ne znam detalje. Nisam bila sagovornica, ali bi bila dobra za to jer ga baš dugo poznajem. Mislim, produkcija neka odluči", rekla je Dara za okupljene medije.

Snima film o svom životu

Pjevačica je odmah nakon toga otkrila da i ona želi da snimi film o svom životu.

"Ja ću snimati svoj film o svom životu, ali da ja glumim. Helena, od mog rođenog brata ćerka, fantastično pjeva i ona može da glumi mene kada sam bila djevojčica. Evo sada sam zamislila to, ali se često meni desi kada ja zamislim da mi se i ostvari", rekla je pa dodala:

"Recimo 'Moji principi', da ljudi vide koliko je sve to bilo teško i da moj put nije bio lagan, jer sam se ja kao djevojčica izborila za sve. Knjigu neću pisati, jer to ne može toliko dobro da se opiše, a i ja treba da glumim."

Na pitanje novinara da li će se u filmu naći i Milica Pavlović i Seka Aleksić, sa kojima ona nije u dobrim odnosima, Dara Bubamara je rekla:

"Pa mislim da ne, ali možda samo u vezi koncerta, bilo bi to ok."