"Ona je najveća fejkara na estradi, sve što uradi je fejk": Dara brutalno isprozivala Milicu Pavlović (Video)

Autori Marina Cvetković Autori Đorđe Milošević
0

Dara Bubamara brutalno iskrena pred snimanje Zvezda Granda, spomenula i koleginicu.

Dara Bubamara isprozivala Milicu Pavlović Izvor: Instagram printscreen/darabubamara_official

Dara Bubamara se vratila iz Dubaija gdje je riješila da napuni baterije, te je spremna za snimanje nove epizode Zvezda Granda stala pred predstavnike sedme sile i odgovarala na mnoga pitanja.

Dara je priznala da je ispunjena u ljubavi i da uživa, dotakla se izjave kolege Željka Šašića da se svi na estradi drogiraju, pa odgovorila Milici Pavlović, koja je nedavno rekla da ju je molila da podijeli njenu objavu za koncert u Areni.

"Takva fejkara, i kad igra i kad pjeva"

"Ja nju molila?! Bože... doborodošli na Top listu nadrealista u zadnja 3 mjeseca, u kojima ona pljuje, samo se zakači. To je laž, da kažem iskreno", rekla je Dara, a zatim udarila na Milicu:

"Prvo da kažem o njoj - ona je takva fejkara, takav fejk, i kad priča i kad pjeva i kad igra, to je tako izvještačeno sve. To je teška laž, što bih ja tražila marketing od nekog ko sebi ne može da pomogne? Kad je mačka tražila uslugu od miša?!" rekla je Dara uz smijeh, te dodala da je odgovor Ace Lukasa na izjave Milice Pavlović doveo do suza.

Poslušajte šta je nam je sve rekla:

Pogledajte

05:47
Ona je najveca fejkara na estradi, sve što uradi je fejk: Dara Bubamara brutalno isprozivala Milicu Pavlović
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Tagovi

Dara Bubamara Milica Pavlović

