Snimili je dok pjeva na plejbek: Godinama se pitali od čega živi Sindi Models, ona vrcka u ringu dok trešti ova pjesma

Autor Dragana Tomašević
0

Pjevačica Ivana Stamenković Sindi godinama nije nastupala, a sada je već dva puta za kratko vrijeme objavila snimke na kojima je vidimo kako pjeva hit pjesme Modelsica

Snimili je dok pjeva na plejbek: Godinama se pitali od čega živi Sindi Models, ona vrcka u ringu dok trešti ova pjesma Izvor: Ig sindi_models

Grupa Models nastala je devedesetih godina kao grupa manekenki koja pjeva. Ljepotice su ubrzo ukrala srca publike što zbog stihova pjesme "Pare, pare" ili "Noć je vedra nad Srbijom", što zbog vizuelnog identiteta.

Prvu, i najpoznatiju postavu, činile su Ivana Berendika, Marijana Karanović Mimi, Ivana Stamenković Sindi i Aleksandra Meljničenko. Muzičku solo karijeru jedno vreme je nastavila Ivana Stamenković, koja poslednjih godina ipak živi od objava na Instagramu.

Ipak, u poslednjih nekoliko nedelja, Sindi je pokazala da se možda vraća na scenu, jer je ponovo na Instagramu objavila snimak s jednog nastupa. Po svemu sudeći održan je na jednom sportskom događaju, a Sindi je, u ringu, na plejbek pjevala pjesmu grupe Models "Šef stanice".

Pogledajte:

00:31
Sindi peva na plejbek
Izvor: Instagram/sindi_models
U ringu sa Sindi su bili još Ivan Gavrilović, Baki B3 i Husa iz nekadašnje grupe Beat street.

Pogledajte kako je izgledala u vrijeme Models karijere:

