Ivana Stamenković napravila je lom novim fotkama sa dubokim dekolteom
Ivana Stamenković Sindi (46), nekadašnja članica grupe "Models", imala je buran privatni život, a poslednjih godina odlučila je da se povuče iz medija.
Ipak, na društvenim mrežama i dalje umije da privuče pažnju — nedavno je podijelila fotografiju iz kuhinje, gdje pozira sedeći na radnoj površini u svilenoj spavaćici sa čipkastim detaljima i dubokim čizmama.
Njeni pratioci su je obasuli komplimentima, a Sindi je ranije otvoreno govorila i o estetskim korekcijama koje je radila.
"Posle trudnoće, meni su grudi nestale skroz, pa sam morala da ih uradim. Čekala sam punih sedam godina da bih uradila grudi i vratila ih u prvobitnu veličinu. Sada imam 400 kubika. Usne sam hijaluronom popunila. Smatram da kada žena počne da stari, ona treba da popravi sve što joj smeta" rekla je Sindi u jednoj emisiji.
Pogledajte kako pjevačica danas izgleda:
Ugradila 400 kubika, a muškarci u znoju zbog novih slika: Jedina se iz grupe nije udala za milionera, a živi na "maks"
Pogledajte i kako je Sindi izgledala pre operacija:
Povukla se sa estrade
Svojevremeno je Sindi otkrila od čega živi nakon što se povukla sa estrade. Ona živi u luksuznom stanu u Beogradu, a kako kaže, prihodi joj dolaze sa društvenih mreža.
"Radim razne vrste reklama na Instagramu, tako da je to ono sada čime se bavim. Radila sam i dugi niz godina od svoje 14 godine tako da sada mogu da budem i u penziji, valjda sam i zaslužila" naglasila je ona i otkrila da li se od tog posla može dobro zaraditi:
"Može, ako dobro radite to što radite i taj posao dobro obavljate, onda vas angažuju razne kuće. Nećemo o ciframa sada....
Inače, Ivana je jedna od retkih iz grupe "Models" koja nije u braku sa milionerom, kao što je slučaj sa Ivanom Berendikom i Sandrom Meljničenko, iako su je povezivali sa moćnim muškarcima.
