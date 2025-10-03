Ivana Stamenković napravila je lom novim fotkama sa dubokim dekolteom

Izvor: Instagram printscreen / sindi_models

Ivana Stamenković Sindi (46), nekadašnja članica grupe "Models", imala je buran privatni život, a poslednjih godina odlučila je da se povuče iz medija.

Ipak, na društvenim mrežama i dalje umije da privuče pažnju — nedavno je podijelila fotografiju iz kuhinje, gdje pozira sedeći na radnoj površini u svilenoj spavaćici sa čipkastim detaljima i dubokim čizmama.

Njeni pratioci su je obasuli komplimentima, a Sindi je ranije otvoreno govorila i o estetskim korekcijama koje je radila.

"Posle trudnoće, meni su grudi nestale skroz, pa sam morala da ih uradim. Čekala sam punih sedam godina da bih uradila grudi i vratila ih u prvobitnu veličinu. Sada imam 400 kubika. Usne sam hijaluronom popunila. Smatram da kada žena počne da stari, ona treba da popravi sve što joj smeta" rekla je Sindi u jednoj emisiji.

Pogledajte kako pjevačica danas izgleda:

Pogledajte i kako je Sindi izgledala pre operacija:

Vidi opis Ugradila 400 kubika, a muškarci u znoju zbog novih slika: Jedina se iz grupe nije udala za milionera, a živi na "maks" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Printscreen/Youtube/EXKLUZIVLM Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Printscreen/Youtube/EXKLUZIVLM Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Printscreen/Youtube/EXKLUZIVLM Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Printscreen/Youtube/EXKLUZIVLM Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Printscreen/Youtube/EXKLUZIVLM Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Printscreen/Youtube/EXKLUZIVLM Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Printscreen/Youtube/EXKLUZIVLM Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Printscreen/Youtube/EXKLUZIVLM Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Printscreen/Youtube/EXKLUZIVLM Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Printscreen/Youtube/EXKLUZIVLM Br. slika: 10 10 / 10

Povukla se sa estrade

Svojevremeno je Sindi otkrila od čega živi nakon što se povukla sa estrade. Ona živi u luksuznom stanu u Beogradu, a kako kaže, prihodi joj dolaze sa društvenih mreža.

"Radim razne vrste reklama na Instagramu, tako da je to ono sada čime se bavim. Radila sam i dugi niz godina od svoje 14 godine tako da sada mogu da budem i u penziji, valjda sam i zaslužila" naglasila je ona i otkrila da li se od tog posla može dobro zaraditi:

"Može, ako dobro radite to što radite i taj posao dobro obavljate, onda vas angažuju razne kuće. Nećemo o ciframa sada....

Inače, Ivana je jedna od retkih iz grupe "Models" koja nije u braku sa milionerom, kao što je slučaj sa Ivanom Berendikom i Sandrom Meljničenko, iako su je povezivali sa moćnim muškarcima.