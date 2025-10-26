Saša Kovačević za vjerenički prsten dao 10.000 €: Par već isplanirao svadbu, isplivali detalji

Saša Kovačević nije štedeo kada je njegova lepša polovina u pitanju.

Saša Kovačević vjerio je svoju devojku Zoranu Tasovac posle deset godina ljubavi, a snimak romantične prosidbe kruži na društvenim mrežama.

Za dijamantski prsten koji krasi ruku buduće gospođe Kovačević nije štedio, a budući da nije neznanica da Zorana iz braka sa Bogdanom Srejovićem ima ćerku Iskru sve je zanimalo kako je devojčica reagovala na novonastalu situaciju.

"Saša i Zorana dugi niz godina uživaju u ljubavi i bilo je pitanje dana kada će se ovo desiti. Vjerenički prsten mjesec dana je stajao u džepu, a Saša ga je platio skoro 10.000 evra. Zorana nije ni slutila šta se sprema, u Atinu su otputovali pod izgovorom da on mora da radi na novim pjesmama. U planu je velika svadba na kojoj će, pored porodice i prijatelja, biti i Saletove kolege sa estrade. Trebalo bi da bude oko 500 zvanica. Zorana već zna kakvu vjenčanicu želi, a onda na red dolazi dekoracija, torta i sve ostalo", kaže izvor blizak paru, pa otkriva kako je reagovala Zoranina ćerka.

"Iskra se oduševila kada su joj rekli, ona Sašu gleda kao drugog oca, a i on nju voli kao svoje dijete. Naravno da Saša poznaje i Zoraninog prvog supruga, oni su oduvijek bili i ostali u odličnim odnosima. Naravno da im je i on čestitao, ali ne znam da li će ga zvati na svadbu, o tome nismo pričali. Mislim, što da ne. "

Iako vjenčanje tek sledi, Zorana Tasovac i Saša Kovačević godinama žive pod istim krovom. Porodično gnijezdo svili su u luksuznom dijelu grada, a svoju oazu sredili su po poslednjoj modi.