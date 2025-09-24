"Prvi put sam plakala pred kamerama, mislila sam da se to neće nikad desiti": Dara o potresnim trenucima tokom snimanja

Dara Bubamara otkrila je kako je izgledalo snimanje poznatog takmičenja.

Izvor: Youtube printscreen/ Kurir

U prvoj epizodi nove sezone "Zvezda Granda", finalisti prošlogodišnje sezone izveli su pjesmu "Rode će se opet vratiti" u čast pokojnom Saši Popoviću. Ovaj momenat potresao je publiku, ali i žiri poznatog takmičenja.

Nova članica žirija Dara Bubamara istakla je da je zaplakala tokom izvođenja pjesme.

"Prezadovoljna sam kako je prošla prva emisija Zvezda Granda. Iako nisam bila kraj TV-a, pratila sam na telefonu i oduševila sam se, prije svega, zvukom, scenom, svijetlom, elom organizacijom. Sve je djelovalo jako lijepo", rekla je Dara, a potom dodala:

"Na početku sam plakala, vi znate da ja nikad nisam plakala ispred kamera, ali kad je krenula pjesma ja sam odmah pomislila na Sašu Popovića. Sjetila sam se svih početaka, kad su meni krenule suze, govorim u sebi 'Bože nemoj da plačeš, razmazaće ti se šminka, treba da sjediš satima u emisiji'. Baš mi je bilo emotivno i mislim da je to prvi put da sam zaplakala pred kamerama, jer sam inače, u fazonu da to nema šanse da mi se desi."

"Nisam kopija Karleuše"

Podsjetimo, pred snimanja prve epizode takmičenja Dara Bubamara je rekla da će se snaći u ovom formatu.

"Već me je dosta ljudi pitalo šta će danas da bude, ako me neko dirne naravno da ću da mu odgovorim", započela je pjevačica, pa potvrdila kako ne zna sa kim će se svađati, te je prokomentarisala navode da će biti nova JK.

"Nisam kopija Karleuše, kod mene će sve biti spontano, ja se ne pripremam, šta bude biće", rekla je Dara pa otkrila kako se osjeća.

Dara Bubamara je sada otvoreno govorila o tome kako je prošla prva epizoda Zvezda Granda, a tada je kako kaže prvi put zaplakala pred kamerama.

Foto: screenshot Dara Bubamara

