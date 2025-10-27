"Da li je crkva na prodaju, nije": Ana Nikolić burno reagovala na potez Ibrahimovića vrijedan 9,24 miliona €

Vijest da je fudbaler Zlatan Ibrahimović svojoj mami Jurki kupio crkvu za 9,24 miliona eura, izazvala je mnoge reakcije.

Izvor: ananikolicofficial/instagram

Vijest da je fudbaler Zlatan Ibrahimović svojoj mami Jurki kupio crkvu za 9,24 miliona eura izazvala je mnoge reakcije. On je svojim najbližima prepisao brojne nekretnine, a mami je kupio stan u Novalji, novi luksuzni apartman uknjižen na njegovu sestru Sanelu.

Medjutim, vijest da je svojoj mami kupio crkvu je izazvala veliku pažnju javnosti, a na ovaj potez reagovala je i Ana Nikolić.

Ana se oglasila putem Instagrama i obratila se direktno Ibrahimoviću.

"Rijetko me danas u ovom opštem posrnuću svijeta nesto pomjeri", započela je. "Ne bih ulazila u rasprave da li je crkva na prodaju... Nije. Ali, čovjek je kupio nesto što nije na prodaju svojoj majci", bila je ganuta Ana.

Izvor: Instagram printscreen / ananikolicofficial

Ko je Ibrahimovićeva majka?

Zlatanova majka je radila po 14 sati dnevno da podigne svojih petoro djece, a danas uživa u izobilju zahvaljujući sinu fudbalskoj legendi. Njegova majka, Jurka Gravić, je iz sela Prkos kraj Škabrnje u zadarskom zaleđu.

O Jurkinom životu za medije je govorio je njen brat Gojko Gravić koji živi u Prkosu. On je rekao kako je Jurka otišla sa 17 godina da radi u Njemačku, gdje je upoznala Anića iz Kruševa kraj Zadra. Njemu je rodila dvije ćerke, Moniku i Violetu. Kad se brak raspao, udala se za kafanskog pjevača Šefika Ibrahimovića, iz Bijeljine, zvanog Kinko. Njemu je rodila dvoje djece, među kojima - Zlatana, koji je postao fudbalska legenda i ćerku Sanelu.

Kada se Jurkin i Šefikov brak raspao, živeli su teško, a o tim teškim danima govorio je i sam Zlatan, koji je u djetinjstvu bio više gladan nego sit, prenosi portal "Imeprijal.net".

Zlatan "vrijedi" milione

Proslavljeni fudbaler Zlatan Ibrahimović, je tokom dugogodišnje karijere stekao ogromno bogatstvo. On je vlasnik vile u Kaliforniji vrijedne čak 1,5 miliona eura.

Vila se nalazi na prostranom imanju sa velikim dvorištem prekrivenim zelenilom. Na kraju okućnice smješten je bazen nepravilnog oblika, dok se u blizini nalazi i teniski teren. Iako unutrašnjost vile nije prikazana, spoljašnji izgled i lokacija jasno govore o luksuzu koji ova nekretnina pruža.