"Da li je crkva na prodaju, nije": Ana Nikolić burno reagovala na potez Ibrahimovića vrijedan 9,24 miliona €

Vijest da je fudbaler Zlatan Ibrahimović svojoj mami Jurki kupio crkvu za 9,24 miliona eura izazvala je mnoge reakcije. On je svojim najbližima prepisao brojne nekretnine, a mami je kupio stan u Novalji, novi luksuzni apartman uknjižen na njegovu sestru Sanelu.
Medjutim, vijest da je svojoj mami kupio crkvu je izazvala veliku pažnju javnosti, a na ovaj potez reagovala je i Ana Nikolić.
Ana se oglasila putem Instagrama i obratila se direktno Ibrahimoviću.
"Rijetko me danas u ovom opštem posrnuću svijeta nesto pomjeri", započela je. "Ne bih ulazila u rasprave da li je crkva na prodaju... Nije. Ali, čovjek je kupio nesto što nije na prodaju svojoj majci", bila je ganuta Ana.Izvor: Instagram printscreen / ananikolicofficial
Ko je Ibrahimovićeva majka?
Zlatanova majka je radila po 14 sati dnevno da podigne svojih petoro djece, a danas uživa u izobilju zahvaljujući sinu fudbalskoj legendi. Njegova majka, Jurka Gravić, je iz sela Prkos kraj Škabrnje u zadarskom zaleđu.
O Jurkinom životu za medije je govorio je njen brat Gojko Gravić koji živi u Prkosu. On je rekao kako je Jurka otišla sa 17 godina da radi u Njemačku, gdje je upoznala Anića iz Kruševa kraj Zadra. Njemu je rodila dvije ćerke, Moniku i Violetu. Kad se brak raspao, udala se za kafanskog pjevača Šefika Ibrahimovića, iz Bijeljine, zvanog Kinko. Njemu je rodila dvoje djece, među kojima - Zlatana, koji je postao fudbalska legenda i ćerku Sanelu.
Kada se Jurkin i Šefikov brak raspao, živeli su teško, a o tim teškim danima govorio je i sam Zlatan, koji je u djetinjstvu bio više gladan nego sit, prenosi portal "Imeprijal.net".
Zlatan "vrijedi" milione
Proslavljeni fudbaler Zlatan Ibrahimović, je tokom dugogodišnje karijere stekao ogromno bogatstvo. On je vlasnik vile u Kaliforniji vrijedne čak 1,5 miliona eura.
Vila se nalazi na prostranom imanju sa velikim dvorištem prekrivenim zelenilom. Na kraju okućnice smješten je bazen nepravilnog oblika, dok se u blizini nalazi i teniski teren. Iako unutrašnjost vile nije prikazana, spoljašnji izgled i lokacija jasno govore o luksuzu koji ova nekretnina pruža.