Par je nakon skandala izgladio odnose, a Rale je priznao da nije htio da ode u policiju

Izvor: Instagram printscreen

Pjevačica Ana Nikolić prijavila je svog partnera Gorana Ratkovića Raleta za nasilje, zbog čega je on dobio zabranu prilaska od 30 dana.

Međutim, nakon skandala o kom je javnost brujala danima, par je očigledno izgladio odnose, te se pjevačica sada takoreći uselila kod njega u kuću na Avali.

Ekipa Blica posjetila je Raletov komšiluk nakon što su se strasti smirile, a odmah po dolasku shvatili su da je pjevačicin auto parkiran odmah ispred kuće, dok se Raletov nalazi iznad u garaži.

Kako su rekle komšije, situacija je u poslednje vrijeme mirna u kući i par se slaže, pa nema sumnje da su se strasti smirile.

Možda će vas zanimati Ana krije da se pomirila sa Raletom? Prijavila ga za nasilje, on već tri večeri u njenom stanu na Voždovcu

"Dolazi Ana tu, ali rijetko ih viđamo. Mali je ovo komšiluk, znamo se mi koji odavno tu živimo, ali novajlije ne baš. Mirno je, nema buke u poslednje vrijeme. Eventualno uveče dolaze i izlaze, preko dana je stvarno mirno", rekla je prva komšinica, dok je druga ubijeđena u to da je Ana sama u kući:

"Koliko znam, Rale je planirao odmor, Ana je vjerovatno sama tu. Nismo ih viđali, ali vidim da ih ima više u kući. Raletu je auto uvijek tu gore, a Ana ima svoj. Rijetko su budni ujutru to znam."

Pogledajte još slika para:

Vidi opis Palo pomirenje između Ane i Raleta: Komšije razotkrile sve, pjevačica se uselila u njegovu kuću na Avali Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Damir Dervišagić Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: Kurir/Damir Dervišagić Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: Kurir/Damir Dervišagić Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: Kurir/Damir Dervišagić Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: Kurir/Damir Dervišagić Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: Kurir/Damir Dervišagić Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: Kurir/Damir Dervišagić Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: Kurir/Damir Dervišagić Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: Kurir/Damir Dervišagić Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: Kurir/Damir Dervišagić Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: Kurir/Damir Dervišagić Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: Kurir/Damir Dervišagić Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: Kurir/Damir Dervišagić Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: Kurir/Damir Dervišagić Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: Kurir Br. slika: 15 15 / 15 AD

Rale nije htio da prijavi nasilje

Podsjećanja radi, Rale je priznao za Blic nakon skandala da je bilo nasilja, ali da nije htio ništa da prijavljuje policiji, navodeći da bi onda bio kao muškarac vrlo loš, te i da nije to jednoj ženi mogao da uradi.

Pogledajte snimke koje Ana tada delila na mrežama: