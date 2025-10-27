Milica Pavlović poslala poklon glumici na kućnu adresu, ona sve objavila javno: "U mislima sam s tobom"

Milica Pavlović i Dragana Mićalović su bliske prijateljice, što je dokazao i ovaj gest pjevačice.
Pjevačica Milica Pavlović pokazala je koliko brine o svojim dragim ljudima, kada je bliskoj prijateljici, glumici Dragani Mićalović, poslala poklon.
Milica je Dragani poslala prelijep buket cvijeća na kućnu adresu, uz emotivnu poruku.
Dragana se pohvalila poklonom i pokazala poruku koju joj je uputila pjevačica.
"U mislima sam sa tobom. Ti sve možeš. Srećno", napisala je Milica u poruci, a glumica je dodala: "Prijatelj je prijatelj za zauvijek".
Oplela po Karleuši
Pjevačica Milica Pavlović je nedavno održala konferenciju za novinare povodom završetka turneje i predstojećeg spektakla zakazanog za halu Čair u Nišu, na kojoj se osvrnula na narušeno prijateljstvo sa Jelenom Karleušom.
Na pitanje da li bi obrisala i duet sa Jelenom Karleušom "Mašala", kao što je navela da je to uradila sa Lukasovim, Milica je bila oštra:
"Pjesma nije u mom vlasništvu, ne mogu da odgovorim. Kad je u mom vlasništvu, blokiraš me, ja stisnem delete!"
