Milica Pavlović poslala poklon glumici na kućnu adresu, ona sve objavila javno: "U mislima sam s tobom"

Autor Marina Cvetković
0

Milica Pavlović i Dragana Mićalović su bliske prijateljice, što je dokazao i ovaj gest pjevačice.

Milica Pavlović poslala cvijeće Dragani Mićalović Izvor: Instagram printscreen / hipokampelefentokamela

Pjevačica Milica Pavlović pokazala je koliko brine o svojim dragim ljudima, kada je bliskoj prijateljici, glumici Dragani Mićalović, poslala poklon.

Milica je Dragani poslala prelijep buket cvijeća na kućnu adresu, uz emotivnu poruku.

Dragana se pohvalila poklonom i pokazala poruku koju joj je uputila pjevačica.

"U mislima sam sa tobom. Ti sve možeš. Srećno", napisala je Milica u poruci, a glumica je dodala: "Prijatelj je prijatelj za zauvijek".

Pogledajte Draganine slike iz novog stana:

Oplela po Karleuši

Pjevačica Milica Pavlović je nedavno održala konferenciju za novinare povodom završetka turneje i predstojećeg spektakla zakazanog za halu Čair u Nišu, na kojoj se osvrnula na narušeno prijateljstvo sa Jelenom Karleušom.

Na pitanje da li bi obrisala i duet sa Jelenom Karleušom "Mašala", kao što je navela da je to uradila sa Lukasovim, Milica je bila oštra:

"Pjesma nije u mom vlasništvu, ne mogu da odgovorim. Kad je u mom vlasništvu, blokiraš me, ja stisnem delete!"

Poslušajte šta je rekla o Jk i kakva je kad je neko iznervira:

