"Tompson nikad nije pjevao ustaške pesme": Haos u Zagrebu zbog pozdrava "za dom spremni", usledila burna reakcija pevača

Marko Perković Tompson će 27. decembra 2025. godine održati koncert u Areni Zagreb, povodom čega se juče oglasio gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević.
Tomašević je saopštio da "Tompson neće moći da nastupa u Areni ukoliko bude ustaških pozdrava na koncertu".
Sada se na svojoj zvaničnoj Facebook stranici oglasio Marko Perković Tompson: