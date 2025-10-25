"Tompson nikad nije pjevao ustaške pesme": Haos u Zagrebu zbog pozdrava "za dom spremni", usledila burna reakcija pevača

Marko Perković Tompson se oglasio nakon izjave gradonačelnika Zagreba da će koncerti biti zabranjeni ukoliko se bude čuo "ustaški pozdrav za dom spremni"

Izvor: Youtube printscreen / Marko Perkovic Thompson

Marko Perković Tompson će 27. decembra 2025. godine održati koncert u Areni Zagreb, povodom čega se juče oglasio gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević.

Tomašević je saopštio da "Tompson neće moći da nastupa u Areni ukoliko bude ustaških pozdrava na koncertu".

Sada se na svojoj zvaničnoj Facebook stranici oglasio Marko Perković Tompson: