Marko Perković Tompson zakazao još jedan koncert, gradonačelnik Zagreba izdao hitno saopštenje

Izvor: Rok Valencic / Rok Valenčič / Profimedia

Marko Perković Tompson, koji je ovog ljeta održao veliki koncert na Hipodromu, održaće još jedan svoj koncert u Zagrebu.

Tompsonov koncert će biti 27. decembra u zagrebačkoj Areni. Ovu informaciju je na konferenciji za medije saopštio gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević, rekavši da je ugovor o zakupu potpisan u martu ove godine, nekoliko mjeseci prije koncerta na Hipodromu.

"Ako 27. decembra bude korišćen ustaški pozdrav "Za dom spremni" neće biti novih Tompsonovih konceratau prostorima kojima upravljaju bilo gradska poduzeća, bilo gradske ustanove u Zagrebu", rekao je Tomašević.

Dodao je da su se o tome konsultovali i sa koalicionim partnerima, SDP-om u Zagrebu i da su se i oni složili sa ovim stavom.

"Podsjećam da smo nakon Tompsonovog koncerta još na Trgu bana Jelačića, povodom dočeka rukometaša, na kojem nije bilo spornog ustaškog pozdrava, u dobroj vjeri dozvolili koncert na Hipodromu na kojem su, nažalost, hiljade ljudi, zajedno sa izvođačem uzvikivale taj protivustavni pozdrav. Da je to protivustavni pozdrav, nekoliko je puta ponovio i Ustavni sud, koji ga je proglasio nedvosmisleno ustaškim i nedvosmisleno protivustavnim", rekao je Tomašević.

Vidi opis Prijeti mu zabrana zbog ustaškog pozdrava: Tompson s hiljadama ljudi vikao "za dom spremni", reagovali iz Zagreba Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Damir SENCAR / AFP / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Damir SENCAR / AFP / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Damir SENCAR / AFP / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Damir SENCAR / AFP / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Damir SENCAR / AFP / Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Damir SENCAR / AFP / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Damir SENCAR / AFP / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Neja Markicevic / CROPIX / imago stock&people / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

Rekao je i da je Tompsonov menadžment tražio održavanje koncerta i 28. decembra u zagrebačkoj Areni, ali da o tome nije postignut dogovor.

"Ono što mogu reći jeste da će se 27. decembra biti održan koncert, ali onaj od 28. se neće dogoditi u Areni Zagreb", rekao je Tomašević, a prenijeli su hrvatski mediji.

Ponovio je i da će koncert 27. biti održan jer je već potpisan ugovor, a da drugi koncert 28. decembra neće biti održan jer će, kako je naveo, Grad u međuvremenu donijeti pravila kojima će zabraniti nedozvoljene pozdrave u svojim prostorima.

"U narednih nekoliko sedmica ćemo kao gradska uprava dogovarati se sa Gradskom skupštinom oko pravila koja će važiti za sve izvođače i za sve organizatore i propisati neprihvatljivost korištenja tog ustaškog protivustavnog pozdrava, ustaških obiljeležja ili bilo kakav poziv na diskriminaciju ili rasizam na koncertima ili nekim drugim događajima koji se odvijaju u prostorima kojima upravljaju gradska poduzeća ili gradske ustanove u Zagrebu. Na sličan način kako je to na primer propisano u pravilima UEFA-e za sportske događaje", dodao je on.