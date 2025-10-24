Njihov dom u Titelu, odakle je Bogdana i gdje i dalje žive njeni roditelji, opasan je zidinama, a na njenom Instagramu se može vidjeti i par slika unutrašnjosti.
Folk zvijezda Svetlana Ceca Ražnatović uređuje vilu na Dedinju, a prema riječima izvora bliskih porodici, Veljko Ražnatović sa suprugom Bogdanom i sinovima Željkom, Krstanom i Isajiom uskoro će se preseliti iz Titela za Beograd, te će ovo proširenje koristiti upravo oni.
Mi smo juče obišli zdanje u na Dedinju i uvjerili se i sami da su radovi uveliko u toku, ali nije poznato zbog čega je Veljko donio takvu odluku.
Ovako sada izgleda vila Ražnatovića na Dedinju:
Vila Veljka i Bogdane u Titelu opasana zidinama i kamerama: Ogromne pare uložili, a sada odlaze (Foto)
Veljko sa porodicom živio u Titelu
Sin Svetlane Cece Ražnatović Veljko Ražnatović, sa suprugom Bogdanom živi u kući u Titelu, koju su njih dvoje uredili po svojim potrebama.
Par se preselio u Titel nedugo nakon vjenčanja, a Veljko je jednom prilikom otrkio da iz Titela putuje u Novi Sad na treninge, a da u Beograd, da nema kuće u Ljutice Bogdana, ne bi ni dolazio.
Opasana zidinama
Njihov dom u Titelu, odakle je Bogdana i gdje i dalje žive njeni roditelji, opasan je zidinama, a kako su mediji prenijeli svojevremeno, i kamerama, što je i logično zbog bezbijednosti, a na njenom Instagramu se može vidjeti i par slika unutrašnjosti. Bogdana i Veljko sa djecom uživaju u prostranom dnevnom boravku oplemenjenom masivnim namještajem i umjetničkim djelima.
Ovako je tokom izgradnje izgledala njihove kuća u Titelu iz koje odlaze:
Vila Veljka i Bogdane u Titelu opasana zidinama i kamerama: Ogromne pare uložili, a sada odlaze (Foto)
Veljko Ražnatović
Rodići Titel pripreme
Svadba Veljka i Bogdane
Nekada kuća od cigala i bez fasade, sada je bijela vila opasana visokim zidinama i neobičnom kapijom.U ogromnom dvorištu nalazi se i bazen koji su sagradili kada se Veljko tako doselio, a izgradi su i mali ljetnjikovac iza kuće kako bi porodica mogla na miru da uživa u ljetnjim danima. Nedaleko od njihovog doma, nalazi se i ogromna farma po kojoj su Rodići i poznati.
"Žena za poželjeti"
Veljko je ranije u jednom intervju rekao da je Bogdana "stub" koji održava cijelu porodicu":
"Brine i o meni i djeci. Moja su sada neka druga zaduženja, ali naravno i ja čuvam djecu, da neko ne pomisli da ne, ali znatno manje od nje. Ona je uzela sve to na sebe. Žena je kakva se samo može poželjeti."