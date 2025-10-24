logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vila Veljka i Bogdane u Titelu opasana zidinama i kamerama: Ogromne pare uložili, a sada odlaze (Foto)

Vila Veljka i Bogdane u Titelu opasana zidinama i kamerama: Ogromne pare uložili, a sada odlaze (Foto)

Autor Đorđe Milošević
0

Njihov dom u Titelu, odakle je Bogdana i gdje i dalje žive njeni roditelji, opasan je zidinama, a na njenom Instagramu se može vidjeti i par slika unutrašnjosti.

Vila Veljka i Bogdane u Titelu opasana zidinama i kamerama Izvor: MONDO/Matija Popović

Folk zvijezda Svetlana Ceca Ražnatović uređuje vilu na Dedinju, a prema riječima izvora bliskih porodici, Veljko Ražnatović sa suprugom Bogdanom i sinovima Željkom, Krstanom i Isajiom uskoro će se preseliti iz Titela za Beograd, te će ovo proširenje koristiti upravo oni.

Mi smo juče obišli zdanje u na Dedinju i uvjerili se i sami da su radovi uveliko u toku, ali nije poznato zbog čega je Veljko donio takvu odluku.

Ovako sada izgleda vila Ražnatovića na Dedinju:

Veljko sa porodicom živio u Titelu

Sin Svetlane Cece Ražnatović Veljko Ražnatović, sa suprugom Bogdanom živi u kući u Titelu, koju su njih dvoje uredili po svojim potrebama.

Par se preselio u Titel nedugo nakon vjenčanja, a Veljko je jednom prilikom otrkio da iz Titela putuje u Novi Sad na treninge, a da u Beograd, da nema kuće u Ljutice Bogdana, ne bi ni dolazio.

Opasana zidinama 

Njihov dom u Titelu, odakle je Bogdana i gdje i dalje žive njeni roditelji, opasan je zidinama, a kako su mediji prenijeli svojevremeno, i kamerama, što je i logično zbog bezbijednosti, a na njenom Instagramu se može vidjeti i par slika unutrašnjosti. Bogdana i Veljko sa djecom uživaju u prostranom dnevnom boravku oplemenjenom masivnim namještajem i umjetničkim djelima.

Ovako je tokom izgradnje izgledala njihove kuća u Titelu iz koje odlaze:

Nekada kuća od cigala i bez fasade, sada je bijela vila opasana visokim zidinama i neobičnom kapijom.U ogromnom dvorištu nalazi se i bazen koji su sagradili kada se Veljko tako doselio, a izgradi su i mali ljetnjikovac iza kuće kako bi porodica mogla na miru da uživa u ljetnjim danima. Nedaleko od njihovog doma, nalazi se i ogromna farma po kojoj su Rodići i poznati.

"Žena za poželjeti"

Veljko je ranije u jednom intervju rekao da je Bogdana "stub" koji održava cijelu porodicu":

"Brine i o meni i djeci. Moja su sada neka druga zaduženja, ali naravno i ja čuvam djecu, da neko ne pomisli da ne, ali znatno manje od nje. Ona je uzela sve to na sebe. Žena je kakva se samo može poželjeti."

Možda će vas zanimati

Tagovi

vila titel Veljko Ražnatović bogdana rodić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ