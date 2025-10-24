Njihov dom u Titelu, odakle je Bogdana i gdje i dalje žive njeni roditelji, opasan je zidinama, a na njenom Instagramu se može vidjeti i par slika unutrašnjosti.

Izvor: MONDO/Matija Popović

Folk zvijezda Svetlana Ceca Ražnatović uređuje vilu na Dedinju, a prema riječima izvora bliskih porodici, Veljko Ražnatović sa suprugom Bogdanom i sinovima Željkom, Krstanom i Isajiom uskoro će se preseliti iz Titela za Beograd, te će ovo proširenje koristiti upravo oni.

Mi smo juče obišli zdanje u na Dedinju i uvjerili se i sami da su radovi uveliko u toku, ali nije poznato zbog čega je Veljko donio takvu odluku.

Ovako sada izgleda vila Ražnatovića na Dedinju:

Vidi opis Vila Veljka i Bogdane u Titelu opasana zidinama i kamerama: Ogromne pare uložili, a sada odlaze (Foto) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 12 12 / 12 AD

Veljko sa porodicom živio u Titelu

Sin Svetlane Cece Ražnatović Veljko Ražnatović, sa suprugom Bogdanom živi u kući u Titelu, koju su njih dvoje uredili po svojim potrebama.

Par se preselio u Titel nedugo nakon vjenčanja, a Veljko je jednom prilikom otrkio da iz Titela putuje u Novi Sad na treninge, a da u Beograd, da nema kuće u Ljutice Bogdana, ne bi ni dolazio.

Opasana zidinama

Njihov dom u Titelu, odakle je Bogdana i gdje i dalje žive njeni roditelji, opasan je zidinama, a kako su mediji prenijeli svojevremeno, i kamerama, što je i logično zbog bezbijednosti, a na njenom Instagramu se može vidjeti i par slika unutrašnjosti. Bogdana i Veljko sa djecom uživaju u prostranom dnevnom boravku oplemenjenom masivnim namještajem i umjetničkim djelima.

Ovako je tokom izgradnje izgledala njihove kuća u Titelu iz koje odlaze:

Vidi opis Vila Veljka i Bogdane u Titelu opasana zidinama i kamerama: Ogromne pare uložili, a sada odlaze (Foto) Veljko Ražnatović Rodići Titel pripreme Svadba Veljka i Bogdane Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: screenshot/Kurir.rs Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Instagram/VeljkoRaznatovic Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Mondo/Goran Sivački Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Instagram/VeljkoRaznatovic Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Instagram/veljkoraznatovic/screenshot Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: screenshot/Kurir.rs Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MONDO/Anja Konstantinović Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 9 / 9 AD

Nekada kuća od cigala i bez fasade, sada je bijela vila opasana visokim zidinama i neobičnom kapijom.U ogromnom dvorištu nalazi se i bazen koji su sagradili kada se Veljko tako doselio, a izgradi su i mali ljetnjikovac iza kuće kako bi porodica mogla na miru da uživa u ljetnjim danima. Nedaleko od njihovog doma, nalazi se i ogromna farma po kojoj su Rodići i poznati.

"Žena za poželjeti"

Veljko je ranije u jednom intervju rekao da je Bogdana "stub" koji održava cijelu porodicu":

"Brine i o meni i djeci. Moja su sada neka druga zaduženja, ali naravno i ja čuvam djecu, da neko ne pomisli da ne, ali znatno manje od nje. Ona je uzela sve to na sebe. Žena je kakva se samo može poželjeti."