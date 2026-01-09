Broj povrijeđenih u noćnom ruskom napadu na Kijev porastao je na 24, dok su četiri osobe poginule, saopštila je Nacionalna policija Ukrajine

Izvor: Twitter/zoranceran/printscreen

Ruske snage su upotrijebile rakete „Orešnik“ u masovnom napadu na kritične objekte u Ukrajini, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

„Izveden je masovan udar upotrebom preciznog oružja dugog dometa, sa kopna i mora, uključujući mobilni raketni sistem srednjeg dometa „Orešnik“, kao i udarne dronove, protiv kritičnih ciljeva na teritoriji Ukrajine“, navodi se u saopštenju.

Ruske vojne snage su takođe uništile pogone za proizvodnju dronova koje su ukrajinske oružane snage koristile za napad na rezidenciju Vladimira Putina, kao i energetsku infrastrukturu koja podržava neprijateljski vojno-industrijski kompleks. Svi ciljevi napada su postignuti, istaklo je odeljenje.

„Svake terorističke akcije zločinačkog ukrajinskog režima nastavljaće da se susrijeću sa odgovorom“, naglasilo je ministarstvo.

U saopštenju se tvrdi da je napad bio odgovor na, kako ga Rusija opisuje, “teroristički napad kijevskog režima” na rezidenciju ruskog predsjednika Vladimira Putina u Novgorodskoj oblasti, koji se, prema ruskim tvrdnjama, dogodio u noći 29. decembra 2025.

U napadima su poginule četiri osobe, povrijeđeno najmanje 24, a naneta je značajna šteta stambenim objektima i infrastrukturi, prema rečima Timur Tkačenka, šefa vojne administracije prestonice i gradonačelnika Vitalija Klička.

„Četiri osobe su poginule, a 24 su povređene, među njima i zdravstveni radnici i pripadnici Državne službe za vanredne situacije (SES). Policija dokumentuje posledice neprijateljskog napada na Kijev“, navodi se u saopštenju.

Three people killed and six more injured by the Russian attack on Kyiv tonight.



The attack continues, Russian drones are all over the city, Kalibr missiles expected to strike soon.https://t.co/XSOLNpb4U9pic.twitter.com/jrnRNa3Vpx — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en)January 9, 2026

„Ruske snage su izvele napad dronovima na Kijev. Meta su bile stambene zgrade. Četiri osobe su izgubile život, a 19 je povrijjeđeno. U Darnickom okrugu bespilotna letjelica pala je u dvorište jedne stambene zgrade, dok je prodavnica u blizini delimično oštećena“, naveo je Kličko na Telegramu, a prenosi Ukrinform.

Prema njegovim riječima, u Dnjeparskom okrugu izbio je požar u nestambenom objektu, dok je u Pečerskom okrugu gorela stambena zgrada. Takođe, zapaljeno je više automobila nakon što su ostaci drona pali na tlo.

Kyiv tonight‼️



As always, russia fights apartment building. Terrorists.pic.twitter.com/7Mz9QvZ2Dc — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate)January 8, 2026

U Obolonskom okrugu zabeležene su snažne eksplozije, dok je u Desnjanskom okrugu dron pogodio stambenu zgradu, izazvavši požar. U Pečerskom okrugu, gdje su ostaci bespilotne letjelice pali na devetospratnicu, došlo je do djelimičnog urušavanja fasade.