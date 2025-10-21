Porođaj 10.000, bebina soba 15.000 eura: Dragana Mirković pravila feštu u dvorcu, pogledajte kakvu je majicu nosila

Folkerka Dragana Mirković juče je proslavila dolazak naslednice, unuke Ksenije

Izvor: Instagram printscreen/marko_vnm

Sin pjevačice Dragane Mirković i biznismena Tonija Bijelića, Marko Bijelić, juče je postao otac. Njegova supruga Melani Dimitrijević, rodila je djevojčicu kojoj je par dao ime Ksenija.

Nakon što je Dragana Mirković saznala da će postati baka, ona je odlučila da opremi najljepšu sobu u dvorcu. Pjevačica nije željela da štedi, te je za opremanje Ksenijine sobe baka dala više od 15.000 eura

"Dragana je jedva dočekala današnji dan. To je njoj prvo unuče i prva radost. Ona nije željela da štedi, pa je odabrala najljepšu sobu u dvorcu i uložila nešto više 15.000 na opremanje. Baka se pobrinula da Ksenija sve ima, od pelena, kremica, pa do kolica i stvarčica", rekao je izvor za Telegraf.

"Najponosnija baka na svijetu"

Dragana Mirković postala je baka, a na Instagramu je podijelila fotografiju sa slavlja i zahvalila se na čestitkama koje joj pristižu.

Dragana je očiglednom sa porodicom i prijateljima juče slavila dolazak unuke na svijet u svom dvorcu u Beču, a za tu priliku je nosila majicu sa natpisom: "Najponosnija baka na svijetu".

Izvor: Instagram/milekitic/draganamirkovic

Dragana je u više navrata isticala da jedva čeka da postane baka, govoreći da će to biti "najljepša uloga u životu, jer se tada voli bez ikakvog interesa i mjere".

"Zamišljam taj trenutak i već osjećam da će to biti nešto posebno, nešto što mi srce već dugo priželjkuje", govorila je tada Dragana, a juče se ta želja ispunila.