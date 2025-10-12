Mina Vrbaški nije znala da je kamere snimaju: Izgovorila brutalne stvari u Eliti, cimer će doživjeti nervni slom

Mina nije mogla da pređe preko Asminovih reči, te je, ne shvatajući da je kamera snima, otkrila kakvi su njegovi planovi u Eliti 9.

Izvor: Zadruga Official

Sinoć se u rijalitiju Elita odigrao novi obrt – Mina Vrbaški odlučila je da prekine svaki kontakt sa Asminom Durdžićem, nakon što je saznala da je on Borislavu Terziću rekao kako bi sa njom imao samo intimne odnose, a zatim joj dao "šut-kartu".

Mina je istakla da je razočarana njegovim ponašanjem i dodala da bi Durdžić sve uradio zarad lične koristi.

"Možeš da mu kažeš slobodno da mi se ne obraća. Mislila sam da nas gleda drugačije. Rekao je on nama ispod trema da sve gleda kroz korist, prodao bi on sve", konstatovala je Mina.

Kasnije, pred spavanje, poverila se cimeru Dači dok su šetali dvorištem, rekavši da planira potpuno da "precrta" Asmina i da više ne želi da ima kontakt s njim.

"Ako me zove, da mu se obraćam uopšte? Ne čujem ga?", upitala je Mina.

"Da", odgovorio je Dača.

Slavi što je Asmin raskinuo sa Stanijom

U programu uživo Asmin Durdžić je javno raskinuo sa Stanijom Dobrojević, što je iznenadilo mnoge ukućane, s obzirom na to da je prethodnih dana govorio koliko mu nedostaje. Povod za raskid bila je Stanijina izjava da je Asmin zbog flertovanja sa Majom Marinković dobio "žuti karton".

"Glupo je to s njene strane što mu je dala žuti karton. Čisto sumnjam da bi prihvatila sa mnom da razgovara, kada bi došla ovdje", rekao je Dača.

"Svakako bi trebalo da čujemo dvije strane priče. Mislim da bi sa mnom pričala", rekla je Mina.

"Mislim da sa mnom sigurno ne bi, toga si svjesna", istakao je Dača.