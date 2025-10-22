logo
Išle zajedno u Treću beogradsku: Hit slika manekenke i glumice osvanula na mrežama, evo ko je "školska" Sofije Milošević

Autor Dragana Tomašević
0

Atraktivna manekenka i supruga fudbalera Luke Jovića Sofija Milošević, objavila slike sa seta jedne serije, na kojoj se srela s drugaricom iz klupe

Išle zajedno u Treću beogradsku: Hit slika manekenke i glumice osvanula na mrežama, evo ko je "škols Izvor: Insstagram/sofijamilo

Manekenka Sofija Milošević važi za jednu od najatraktivnijih Srpkinja. Pre nekoliko godina je postala i vlasnica modnog brenda, ali se i oprobala na velikom platnu uz Miloša Bikovića, u filmu "Hotel Balkan".

Njene hit scene i slike iz pomenutog ostvarenja su tada preplavile mreže, što zbog atraktivnog izgleda, što urnebesnog načina na koji se scena u kolima završava, a sada gledamo nove slike na kojima saznajemo da ćemo Sofiju gledati i u domaćoj seriji.

U pitanju je serija "Krunska 11" u kojoj se manekenka našla rame uz rame sa školskom drugaricom, glumicom i devojkom Lazara Ristovskog - Anicom Lazić.

Anica je u opisu fotografije objavljene na Instagramu napisala: "Zajedno od školske klupe Treće beogradske gimnazije, a sada i koleginice na snimanju serije "Krunska 11". Sofi - lepa spolja, još lepša iznutra".

sofija milošević

