"Sve sam iz ruke ispustila kada sam čula da je nastradao": Pjevačica se prisjetila tragične smrti Tošeta Proeskog

Autor Ana Živančević
0

Snežana Đurišić govorila je o svom kolegi Tošetu Proeskom, koji je tragično nastradao.

Pjevačica se prisjetila tragične smrti Tošeta Proeskog Izvor: Youtube printscreen/ Antonija Šola

Na današnji dan prije 18 godina poginuo je čuveni makedonski pjevač Toše Proeski u 26. godini. Njegove pjesme i dalje žive, a njegova prerana smrt potresla je čitav region. Upravo je o njemu govorila pjevačica Snežana Đurišić.

 "Lijepo je kada se sjete onih koji su decenijama gradili ovu scenu i kada prepoznaju kome nagrada zaista treba da pripadne. To je neka vrsta potvrde da sve ono što sam radila tokom karijere nije bilo uzaludno. U vrijeme kada sam ja počinjala, tačno se znalo ko ima šansu da napravi karijeru — trebalo je imati i znanje i sreće. Danas je situacija drugačija, konkurencija je ogromna, ima mnogo izvođača i mnogo rada, ali to je i znak da se estrada razvija", rekla je Snežana.

"Kako se ne sjećam, bukvalno sam sve iz ruke ispustila kad sam čula da je nastradao jedan od najboljih izvođača koji je ujedinio čitav Balkan. Zaista je za nas velika šteta, a on je vjerovatno sada sa anđelima. Zaista je bio divan momak", istakla je pjevačica.

Podsjetimo, Toše je izgubio život u saobraćajnoj nesreći u ranim jutarnjim časovima blizu mjesta Donja Gradiška i taj dan proglašen je u Makedoniji danom žalosti. Toše je ostao upamćen i kao najmlađi pjevač koji je ikada napunio beogradsku Arenu i prvi stranac koji je pobedio na hrvatskom radio festivalu.

Toše Proeski snežana đurišić

