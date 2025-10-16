"Mafija prala novac preko pjevača, a vozač kamiona ne postoji": Šok tvrdnje o pogibiji Tošeta Proeskog (Video)

Makedonski novinar Zoran Božinovski otkrio niz nelogičnosti oko saobraćajne nesreće Tošeta Proeskog i iznio tvrdnje i dokaze o pranju novca preko legendarnog pjevača.

Prije 18 godina Toše Proeski je tragično izgubio život u saobraćajnoj nesreći na auto-putu u Hrvatskoj. Imao je samo 26 godina kada je cio Balkan ostavio u suzama i neizbrisiv trag u muzičkoj industriji.

To je ono što je plasirano u javnosti, a najpoznatiji makedonski novinar-istraživač Zoran Božinovski imao je nešto drugačije tvrdnje i dokaze o ovoj tragediji.

Toše Proeski

Zoran je prvi put posle 16 godina odlučio javno da progovori i predstavi dokaze i tvrdnje koje ima u emisiji. U razgovoru za Kurir prošle godine otkrio je mrežu mafije koja je vremenom stezala obruč oko legendarnog pjevača, a na čelu sa, kako je rekao, Tošetovom menadžerkom Ljiljanom Petrović i producentom Lastom Nikolovskim.

Gdje je kamion koji je udario u auto u kom je bio Toše Proeski? Gdje je vozač koji je vozio kamion, dao jednu izjavu i nestao, nikad nije izašao iz Hrvatske? Zašto nije rađena obdukcija, samo su neka pitanja na koje, kako je tvrdio makedonski novinar, niko nije dao odgovore.

"Vozač kamiona ne postoji"

"U Srbiji živi jedna časna žena, koja je vječni fan Tošetov, koja i pre mene istraživala Ljiljanu Petrović. Godinama smo nas dvoje istraživali i pokušali da nađemo tog vozača kamiona Slavišu Kuzmanovića. Tražili smo i pod zemljom i pod kamenom, takva osoba ne postoji. Kamion je bio neke italijanske neimenovane firme. Zamislite, hrvatska saobraćajna policija pušta Slavišu Kuzmanovića i želi mu srećan put, a u saobraćajnosj nesreći nastradao najpopularniji pjevač. Po zakonu, sleduje preventivni pritvor da bi čovjeka zaštitili od javnosti, od njega samog, da se vidi ima li alkohola u sebi, da li je kriv ili nije... Ispada da su oni njemu poželjeli srećan put. Tijelo je navodno odnešeno u Novu Gradišku. Bolnica tamo nema sektor patologije, nije bilo obdukcije. Po hrvatskim zakonima, tijelo ide u frižifer dok ne dođe najbliži član porodice da tijelo prepozna. Iz Makedonije je letio helikopter koji je sletio na stadion sa jedanaest članova posade, bez porodice..", govorio je novinar.

Zoran je tada predstavio dokaze i dokumentaciju za mnoge od tvrdnji.

"Ljudi znaju da ja nemam granice i da pišem i objavljujem sve bez zadrške. Tako sam dobio i original dokument koji dajem vama ekskluzivno sa Budvanske rivijere, gdje se vidi da je samo Ljiljana potpisala ugovor da Toše pjeva za Novu godinu, a to se nije desilo. Mnogi u Makedoniji nisu smjeli to da objave te sam se obratio Hrvatskoj", izjavio je Božinovski.

"Toše masakriran, oni neogrebani"

Jedna od sumnji kako je tvrdio Božinovski jeste zakonska procedura nakon saobraćajne nezgode.

"Po zakonu, tijelo ide u frižider dok ne dođe najbliži član porodice da tijelo prepozna i identifikuje, za to je potrebno oko sedam dana.Nije rađena obdukcija. Gdje su fotografije sa lica mjesta? Ko je radio uviđaj? Ne postoji zapisnik o saobraćajnoj nesreći... Kako se desilo da Ljiljana Petrović i Đorđe Đorđevski nisu ni ogrebani? Toše je masakriran, spakovali ga za par sati u limeni pa u drveni sanduk, a njima ništa? Đorđevski je nosio kragnu jer je udarao glavom o zid kada je saznao da je Toše poginuo, kao nosi ga na savjesti", pričao je novinar za Kurir.

Ljiljana Petrović se prethodne godine nakon najave za specijalnu emisiju javila redakciji Kurira. U neformalnom razgovoru demantovala je sve navode Zorana Božinovskog, ali zvanične izjave nije željela da daje.

Pogledajte intervju sa Zoranom Božinovskim:

