Sin Harisa i Meline danas je neprepoznatljiv: Kan se skinuo i pokazao isklesano tijelo, fotka usijala mreže

Sin Harisa i Meline danas je neprepoznatljiv: Kan se skinuo i pokazao isklesano tijelo, fotka usijala mreže

Autor Đorđe Milošević
0

Kan ne krije na mrežama da trenira i da vodi računa o svom tijelu, a dolazi su tu.

Sin Harisa i Meline danas je neprepoznatljiv Izvor: Instagram/Printscreen/dzinovic_kann

Kan Džinović, sin pjevača Harisa Džinovića i modne kreatorke Meline Džinović, pokazao je na Instagramu koliko se posvetio treninzima i transformisao svoje tijelo.

Naime, Kan je objavio fotografiju bez majice, snimljenu u svlačionici teretane, na kojoj ponosno pokazuje zategnute mišiće i isklesan stomak.

Objavom je izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama — mnogi su ga pohvalili zbog fizičkog izgleda, dok su pripadnice ljepšeg pola ostavljale komplimente ispod objave.

Haris ovako savjetuje sina Kana

Pjevač Haris Džinović više puta je govorio o svom odnosu sa sinom i otkrio da mu često daje savjete o djevojkama i životu.

"Svom sinu Kanu sam rekao: 'Kane, ako izlaziš naveče i da upoznaš neku djevojku, tu hleba nema. Djevojke se po danu love, a dogovaraju za naveče. Prema tome, kad dođeš negdje naveče sve su zauzete.' Onda me on danas zove i kaže mi: 'Tajo, obišli smo šest-sedam baštenskih prostora, upoznali smo osam djevojaka.' Ja mu kažem: 'Eto vidiš.' Kaže on: 'Jao, kakav si ti lav'", ispričao je Haris Džinović jednom prilikom.

