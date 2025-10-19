Kan ne krije na mrežama da trenira i da vodi računa o svom tijelu, a dolazi su tu.
Kan Džinović, sin pjevača Harisa Džinovića i modne kreatorke Meline Džinović, pokazao je na Instagramu koliko se posvetio treninzima i transformisao svoje tijelo.
Naime, Kan je objavio fotografiju bez majice, snimljenu u svlačionici teretane, na kojoj ponosno pokazuje zategnute mišiće i isklesan stomak.
Sin Harisa i Meline danas je neprepoznatljiv: Kan se skinuo i pokazao isklesano tijelo, fotka usijala mreže
Objavom je izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama — mnogi su ga pohvalili zbog fizičkog izgleda, dok su pripadnice ljepšeg pola ostavljale komplimente ispod objave.
Haris ovako savjetuje sina Kana
Pjevač Haris Džinović više puta je govorio o svom odnosu sa sinom i otkrio da mu često daje savjete o djevojkama i životu.
"Svom sinu Kanu sam rekao: 'Kane, ako izlaziš naveče i da upoznaš neku djevojku, tu hleba nema. Djevojke se po danu love, a dogovaraju za naveče. Prema tome, kad dođeš negdje naveče sve su zauzete.' Onda me on danas zove i kaže mi: 'Tajo, obišli smo šest-sedam baštenskih prostora, upoznali smo osam djevojaka.' Ja mu kažem: 'Eto vidiš.' Kaže on: 'Jao, kakav si ti lav'", ispričao je Haris Džinović jednom prilikom.