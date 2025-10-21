Nataša Bekvala se u neočekivanom stajlingu pojavila na promociji novog albuma, a ekipa MONDA našla se na licu mjesta i zabilježila najzanimljivije momente
Kada se Nataša Bekvalac pojavila večeras u jednom prestoničkom klubu, pokrivena bijelom tkaninom od glave do pete i sa kapuljačom na glavi, okupljeni članovi sedme sile nisu znali gdje prije da gledaju.
Pogledajte kako je izgledala:
"Je**š muziku, bitna je haljina": Nataša nasmijala sve, evo šta joj je sestra poručila (Video)
Poznato je da se o njenom stajlingu godinama brine i njena sestra Kristina Bekvalac, a pjevačica je duhovito prepričala šta joj je ona rekla prije promocije i nasmijala sve: