"Krvavi smo izašli iz kluba": Nataša i Dača učestvovali u tuči na Kopaoniku, nije se znalo ko koga bije

Dok su bili zajedno Nataša Bekvalac i Danilo Dača Ikodinović su uletjeli u grupnu tuču u klubu na Kopaoniku

Pevačica Nataša Bekvalac, koja je nedavno zapalila mreže izjavom da su ona i njen bivši suprug Danilo Dača Ikodinović "sada 3:3 u razvodima", ispričala je scenu koja se odigrala dok su još bili u braku.

Pevačica i bivši vaterpolista su učestvovali u grupnoj tuči koja se desila u poznatom klubu. Gostujući u podkastu ''Tetke'' Nataša Bekvalac prisetila ovog incidenta

"Doživela sam jednu tuču na Kopaoniku, grupna je bila. Bili su tu Braja, njegova žena, Danilo i ja. Mi nismo imali mesto u tom klubu i tu su bili neki važni ljudi, svi su bili nešto polupijani. Taj jedan čovek je uvredio Gocu, onda je Braja krenuo na njena i mi smo se svi pobili. Na kraju smo Goca, Braja, Danilo i ja izašli krvavi iz kluba. Znaš ono kad se desi bezveze, ali baš je bio fajt", prisetila se pevačica.