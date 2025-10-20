Britni zabrinula pričom o "oštećenju mozga": Bivši je urnisao u knjizi, ona detaljno opisala traumu

Njene riječi uslijedile su nakon što je nedavno morala da se nosi s komentarima bivšeg supruga Kevina Federlajna.

Britni Spirs (43) je ponovo izazvala zabrinutost među svojim obožavaocima nakon najnovije objave na društvenim mrežama, u kojoj se osvrnula na svoje fizičko i mentalno zdravlje. Njene riječi uslijedile su nakon što je nedavno morala da se nosi s komentarima bivšeg supruga Kevina Federlajna.

Iako je pjevačica više puta demantovala takve tvrdnje, njena objava od 20. oktobra, uz fotografiju na kojoj jaše konja, pokrenula je novu lavinu reakcija. U dugom opisu progovorila je o traumatičnom iskustvu koje je opisala na kraju svoje knjige.

"Imala sam traumatično iskustvo, kao što neki od vas znaju, kada četiri mjeseca nisam imala svoja privatna vrata i bila sam ilegalno prisiljena da ne koristim svoja stopala ili tijelo kako bih otišla bilo gdje", napisala je Spirs.

Bolna sjećanja

Dodala je kako mnoge detalje još uvijek nije podijelila s javnošću. "Vjerujte mi, PUNO toga nisam otkrila u svojoj knjizi i još uvijek postoje stvari koje sam u ovom trenutku skrivala, jer je to nevjerovatno bolno i tužno..."

Britni je objasnila kako se osjećala tokom tog perioda, osvrćući se na svoje video-snimke plesa koji su često predmet rasprava. "Imam osjećaj da su logika i svjesnost u mom tijelu bile POTPUNO ubijene i uništene, nisam mogla da igram ni da se krećem pet meseci... U svakom slučaju, znam da su moje objave i plesovi izgledali smiješno, ali to me podsjećalo na to kako je bilo letjeti..."

"Oduzeta su mi krila"

Njena ispovijest kulminirala je šokantnom tvrdnjom. "Osjećam se kao da su mi krila oduzeta i da mi se oštećenje mozga dogodilo davno, sto posto... Naravno, prošla sam kroz to mučno razdoblje u svom životu i blagoslovena sam što sam živa..."

Osvrnula se i na okrutne komentare s kojima se suočava. "Ljudi su nevjerovatno okrutni... Do danas nisam letjela kao prije. Mislite li da bih, ako odem u Vatikan, tamo mogla da pronađem nešto prilično zanimljivo?"

Ranije tvrdnje o oštećenju nerava

Ovo nije prvi put da Spirs govori o ozbiljnim zdravstvenim problemima. Još 2022. godine otkrila je da pati od oštećenja nerava i utrnulosti. "Budim se otprilike tri puta nedeljno u krevetu i ruke su mi potpuno utrnule... Nervi su sićušni i osjećam trnce i iglice s desne strane tijela, puca mi vrat, a dio koji najviše boli je sljepoočnica. Peče i zastrašujuće je", rekla je tada u videu na Instagramu.

Tada je te probleme pripisala boravku u ustanovi za mentalno zdravlje 2019. godine, gdje je, kako tvrdi, bila smještena protiv svoje volje, dok je bila pod starateljstvom. Za sada nije jasno da li je njena najnovija izjava o "oštećenju mozga" povezana s ranijim tvrdnjama o oštećenju nerava.