Dragana se potrudila da odmor iskoristi maksimalno, te je uživala u čarima pomenute prijestonice.
Pjevačica Dragana Mirković oglasila se direktno iz Londona, objavivši fotografije iz jedne od najskupljih ulica u Evropi. U elegantnom i šik izdanju, sa tamnim naočarima, u crnoj kombinaciji i uz svoj prepoznatljiv osmijeh, Dragana Mirković je prošetala centrom britanske prestonice kao prava dama.
Na fotografijama koje je objavila na Instagramu, pjevačica pozira pored poznatih londonskih znamenitosti, uživa u kafi i večeri u luksuznom restoranu, a uz objavu je napisala:
Dragana Mirković u Londonu kao sav normalan svijet: Fotografije oduševile pratioce (Foto)
"Bilo nam je predivno u Londonu i Varni! Hvala puno dragi moji na uspomenama koje se nikada ne zaboravljaju! Voli vas vaša Dragana", napisala je pjevačica, a mnogi su istakli da je Dragana jedina ostala prizemna uprkos velikoj slavi i bogatstvu, te da se u Londonu ponašala kao "sav normalan svijet".
Dragana uskoro postaje baka
Pjevačica Dragana Mirković uskoro će postati baka, a njen sin Marko i snajka Melani žive sa njom u dvorcu u Beču.
Marko se nedavno oženio svojom izabranicom Melani, koja je u drugom stanju, i par uskoro očekuje rođenje ćerke. Pjevačica je otkrila da sin i snajka i dalje žive sa njom:
"Iako rizikujem da me djeca ubiju jer ih spominjem, reći ću samo da su se Marko i Melani vjenčali i da smo sve to obavili još u junu, u najstrožoj tajnosti. Presrećna sam zbog svega i ne mogu da dočekam unuku, koja će mi biti najveći elan za sve što me dalje čeka", rekla je Dragana i dodala:
"Marko i Manuela su djeca kakva se samo mogu poželjeti! Ponosna sam što sam njihova majka i drago mi je što i sada žive sa mnom. Ni sin, ni snaja nisu otišli iz dvorca. Uživamo zajedno, a kada to požele, svako ima svoj sprat i potpunu privatnost i slobodu."
Luksuzni porođaj od 10.000 eura
Prema pisanju domaćih medija, pripreme za dolazak unuke Dragane Mirković su u punom jeku.
Melani i Marko odlučili su da se porođaj obavi u luksuznoj privatnoj klinici u Beču, gdje cijena porođaja iznosi oko 10.000 eura.