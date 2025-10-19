Dragana se potrudila da odmor iskoristi maksimalno, te je uživala u čarima pomenute prijestonice.

Izvor: instagram/printscreen/dragana_mirkovic

Pjevačica Dragana Mirković oglasila se direktno iz Londona, objavivši fotografije iz jedne od najskupljih ulica u Evropi. U elegantnom i šik izdanju, sa tamnim naočarima, u crnoj kombinaciji i uz svoj prepoznatljiv osmijeh, Dragana Mirković je prošetala centrom britanske prestonice kao prava dama.

Na fotografijama koje je objavila na Instagramu, pjevačica pozira pored poznatih londonskih znamenitosti, uživa u kafi i večeri u luksuznom restoranu, a uz objavu je napisala:

Vidi opis Dragana Mirković u Londonu kao sav normalan svijet: Fotografije oduševile pratioce (Foto) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: instagram/printscreen/dragana_mirkovic Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: instagram/printscreen/dragana_mirkovic Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: instagram/printscreen/dragana_mirkovic Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: instagram/printscreen/dragana_mirkovic Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: instagram/printscreen/dragana_mirkovic Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: instagram/printscreen/dragana_mirkovic Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: instagram/printscreen/dragana_mirkovic Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: instagram/printscreen/dragana_mirkovic Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: instagram/printscreen/dragana_mirkovic Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: instagram/printscreen/dragana_mirkovic Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: instagram/printscreen/dragana_mirkovic Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: instagram/printscreen/dragana_mirkovic Br. slika: 12 12 / 12 AD

"Bilo nam je predivno u Londonu i Varni! Hvala puno dragi moji na uspomenama koje se nikada ne zaboravljaju! Voli vas vaša Dragana", napisala je pjevačica, a mnogi su istakli da je Dragana jedina ostala prizemna uprkos velikoj slavi i bogatstvu, te da se u Londonu ponašala kao "sav normalan svijet".

Dragana uskoro postaje baka

Pjevačica Dragana Mirković uskoro će postati baka, a njen sin Marko i snajka Melani žive sa njom u dvorcu u Beču.

Marko se nedavno oženio svojom izabranicom Melani, koja je u drugom stanju, i par uskoro očekuje rođenje ćerke. Pjevačica je otkrila da sin i snajka i dalje žive sa njom:

"Iako rizikujem da me djeca ubiju jer ih spominjem, reći ću samo da su se Marko i Melani vjenčali i da smo sve to obavili još u junu, u najstrožoj tajnosti. Presrećna sam zbog svega i ne mogu da dočekam unuku, koja će mi biti najveći elan za sve što me dalje čeka", rekla je Dragana i dodala:

"Marko i Manuela su djeca kakva se samo mogu poželjeti! Ponosna sam što sam njihova majka i drago mi je što i sada žive sa mnom. Ni sin, ni snaja nisu otišli iz dvorca. Uživamo zajedno, a kada to požele, svako ima svoj sprat i potpunu privatnost i slobodu."

Luksuzni porođaj od 10.000 eura

Prema pisanju domaćih medija, pripreme za dolazak unuke Dragane Mirković su u punom jeku.

Melani i Marko odlučili su da se porođaj obavi u luksuznoj privatnoj klinici u Beču, gdje cijena porođaja iznosi oko 10.000 eura.