Ivan Bosiljčić pretrnuo od straha: Pjevač se sakrio u plakaru i plašio kolege, na meti i Knez

Autor Ana Živančević
0

Tijana Bogićević podijelila je hit snimak svojih kolega koji je mnoge doveo do suza.

Ivan Bosiljčić pretrnuo od straha: Pjevač se sakrio u plakaru i plašio kolege, na meti i Knez Izvor: Facebook printscreen/ Tijana Bogicevic

Pjevačica Tijana Bogićević podijelila je urnebesan videu u kome glavnu uloge imao je pjevač Sergej Ćetković. On je želio da uplaši svoje kolege tako što će iskočiti iz plakara.

Prva "žrtva" bio je Nenad Knežević Knez, čija reakcija je izazvala najveću pažnju. Njega je toliko uplašio Sergej da je čak i opsovao.

"Je**em li ti sunce", rekao je on i dodao:

"Vraća mi tamo što sam ga ja kod mene kući nešto prepao", odgovorio je Knez.

Glumac Ivan Bosiljčić nasmejao se do suza nakon što je Ćetković iskočio iz ormara:

"Ti si skandal. Nije tako bilo. Uplašio sam se kao Spartanac", rekao je Ivan Bosiljčić.

"Samo ću ostaviti ovo ovdje. Nisam se ovoliko smijala ‘od vremena’. Sad kad gledam, žao mi je što i ja nisam imala prilike da budem prepadnuta od Sergeja, ali morao je neko da bude snimatelj. Takođe, velike zasluge idu i Kristini koja je dosljedno mamila žrtve", napisala je Tijana.

